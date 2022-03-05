https://ria.ru/20220305/fidae-1776825273.html

Чили отзовет приглашение российским компаниям участвовать в FIDAE

Чили отзовет приглашение российским компаниям участвовать в FIDAE - РИА Новости, 05.03.2022

Чили отзовет приглашение российским компаниям участвовать в FIDAE

Власти Чили на фоне ситуации вокруг Украины отозвали приглашение, направленное России, на участие в Международном аэрокосмическом салоне в апреле, сообщило... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:33

2022-03-05T19:33

2022-03-05T19:33

в мире

донецкая народная республика

латинская америка

россия

вооруженные силы рф

чили

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мар - РИА Новости. Власти Чили на фоне ситуации вокруг Украины отозвали приглашение, направленное России, на участие в Международном аэрокосмическом салоне в апреле, сообщило Минобороны страны."Минобороны сообщает, что правительство Чили приняло решение отозвать приглашение российским компаниям к участию в Международном аэрокосмическом салоне (FIDAE), который пройдет 5-10 апреля", - говорится в сообщении.FIDAE является крупнейшей оборонной выставкой в Латинской Америке, она проходит два раза в год. Российская делегация ранее принимала в ней участие.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776802693.html

донецкая народная республика

латинская америка

россия

чили

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, латинская америка, россия, вооруженные силы рф, чили