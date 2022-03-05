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Чили отзовет приглашение российским компаниям участвовать в FIDAE
Чили отзовет приглашение российским компаниям участвовать в FIDAE - РИА Новости, 05.03.2022
Чили отзовет приглашение российским компаниям участвовать в FIDAE
Власти Чили на фоне ситуации вокруг Украины отозвали приглашение, направленное России, на участие в Международном аэрокосмическом салоне в апреле, сообщило... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:33
2022-03-05T19:33
в мире
донецкая народная республика
латинская америка
россия
вооруженные силы рф
чили
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мар - РИА Новости. Власти Чили на фоне ситуации вокруг Украины отозвали приглашение, направленное России, на участие в Международном аэрокосмическом салоне в апреле, сообщило Минобороны страны."Минобороны сообщает, что правительство Чили приняло решение отозвать приглашение российским компаниям к участию в Международном аэрокосмическом салоне (FIDAE), который пройдет 5-10 апреля", - говорится в сообщении.FIDAE является крупнейшей оборонной выставкой в Латинской Америке, она проходит два раза в год. Российская делегация ранее принимала в ней участие.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776802693.html
донецкая народная республика
латинская америка
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чили
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в мире, донецкая народная республика, латинская америка, россия, вооруженные силы рф, чили
19:33 05.03.2022
 
Чили отзовет приглашение российским компаниям участвовать в FIDAE

Чили отзывает приглашение России участвовать в Международном аэрокосмическом салоне FIDAE

© AFP 2022 / Martin BernettiМеждународный аэрокосмический салон Латинской Америки FIDAE в аэропорту Сантьяго
Международный аэрокосмический салон Латинской Америки FIDAE в аэропорту Сантьяго - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AFP 2022 / Martin Bernetti
Международный аэрокосмический салон Латинской Америки FIDAE в аэропорту Сантьяго. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мар - РИА Новости. Власти Чили на фоне ситуации вокруг Украины отозвали приглашение, направленное России, на участие в Международном аэрокосмическом салоне в апреле, сообщило Минобороны страны.
"Минобороны сообщает, что правительство Чили приняло решение отозвать приглашение российским компаниям к участию в Международном аэрокосмическом салоне (FIDAE), который пройдет 5-10 апреля", - говорится в сообщении.
FIDAE является крупнейшей оборонной выставкой в Латинской Америке, она проходит два раза в год. Российская делегация ранее принимала в ней участие.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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