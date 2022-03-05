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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/feyki-1776709985.html
В Кремле назвали закон об уголовном наказании за фейки о ВС необходимым
В Кремле назвали закон об уголовном наказании за фейки о ВС необходимым - РИА Новости, 05.03.2022
В Кремле назвали закон об уголовном наказании за фейки о ВС необходимым
Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации был срочно необходим в связи с развязанной против России информационной войной,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:08
2022-03-05T13:08
обострение ситуации в днр и лнр
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации был срочно необходим в связи с развязанной против России информационной войной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России."Закон принят и его нужно исполнять, за него проголосовал парламент. Время сейчас нелёгкое, вы видите, что закон был необходим и был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны. На фоне информационной войны нужно было принять соответствующей жёсткости закон, что и было сделано", - сказал Песков журналистам.Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям принят, и его нужно исполнять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В рамках закона… Можно обращаться к юристам по вопросам трактования и так далее. В данном случае можно только сказать, что закон принят, он подлежит к исполнению", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как россияне могут выражать свою точку зрения, если она не совпадает с официальной.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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политика, дмитрий песков, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
13:08 05.03.2022
 
В Кремле назвали закон об уголовном наказании за фейки о ВС необходимым

Пресс-секретарь Песков назвал закон об уголовном наказании за фейки о ВС необходимым

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНаклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе
Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации был срочно необходим в связи с развязанной против России информационной войной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.
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"Закон принят и его нужно исполнять, за него проголосовал парламент. Время сейчас нелёгкое, вы видите, что закон был необходим и был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны. На фоне информационной войны нужно было принять соответствующей жёсткости закон, что и было сделано", - сказал Песков журналистам.
Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям принят, и его нужно исполнять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В рамках закона… Можно обращаться к юристам по вопросам трактования и так далее. В данном случае можно только сказать, что закон принят, он подлежит к исполнению", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как россияне могут выражать свою точку зрения, если она не совпадает с официальной.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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