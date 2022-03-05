https://ria.ru/20220305/feyki-1776709985.html
В Кремле назвали закон об уголовном наказании за фейки о ВС необходимым
В Кремле назвали закон об уголовном наказании за фейки о ВС необходимым - РИА Новости, 05.03.2022
В Кремле назвали закон об уголовном наказании за фейки о ВС необходимым
Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации был срочно необходим в связи с развязанной против России информационной войной,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:08
2022-03-05T13:08
2022-03-05T13:08
обострение ситуации в днр и лнр
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации был срочно необходим в связи с развязанной против России информационной войной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России."Закон принят и его нужно исполнять, за него проголосовал парламент. Время сейчас нелёгкое, вы видите, что закон был необходим и был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны. На фоне информационной войны нужно было принять соответствующей жёсткости закон, что и было сделано", - сказал Песков журналистам.Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям принят, и его нужно исполнять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В рамках закона… Можно обращаться к юристам по вопросам трактования и так далее. В данном случае можно только сказать, что закон принят, он подлежит к исполнению", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как россияне могут выражать свою точку зрения, если она не совпадает с официальной.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/rosgvardiya-1776649923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
В Кремле назвали закон об уголовном наказании за фейки о ВС необходимым
Пресс-секретарь Песков назвал закон об уголовном наказании за фейки о ВС необходимым
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации был срочно необходим в связи с развязанной против России информационной войной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В пятницу президент России Владимир Путин
подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России
.
"Закон принят и его нужно исполнять, за него проголосовал парламент. Время сейчас нелёгкое, вы видите, что закон был необходим и был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны. На фоне информационной войны нужно было принять соответствующей жёсткости закон, что и было сделано", - сказал Песков журналистам.
Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям принят, и его нужно исполнять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"В рамках закона… Можно обращаться к юристам по вопросам трактования и так далее. В данном случае можно только сказать, что закон принят, он подлежит к исполнению", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как россияне могут выражать свою точку зрения, если она не совпадает с официальной.