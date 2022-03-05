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Московские активисты начнут отслеживать блогеров, публикующих фейки
Московские активисты начнут отслеживать блогеров, публикующих фейки - РИА Новости, 05.03.2022
Московские активисты начнут отслеживать блогеров, публикующих фейки
Активисты "Молодой Гвардии" Москвы в рамках работы "Антифейковых отрядов" требуют привлечь к уголовной ответственности блогеров и пользователей соцсетей за... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:09
2022-03-05T14:09
москва
россия
украина
молодая гвардия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии" Москвы в рамках работы "Антифейковых отрядов" требуют привлечь к уголовной ответственности блогеров и пользователей соцсетей за призывы к участию в незаконных митингах, будет проводиться мониторинг таких нарушителей, заявили в пресс-службе.Ранее Активисты "Молодой Гвардии" Москвы "образовали штаб "Антифейковых отрядов", в рамках которого ведут ежедневный мониторинг украинских и российских СМИ и групп в соцсетях на предмет выявления ложных новостей о ситуации на Украине, выявленные факты нарушений будут направляться в Роскомнадзор."Антифейковые отряды" "Молодой Гвардии" Москвы запускают новое направление по проверке информационного пространства. Активисты начинают вести мониторинг социальных сетей пользователей, чтобы фиксировать случаи, когда лидеры общественного мнения призывают выходить на несанкционированные "антивоенные" митинги против проводимой Россией специальной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.Уточняется, что все результаты будут передаваться для проведения проверки и привлечения виновных к ответственности Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову."Это неприемлемо, когда инфлюенсеры пользуются, тем, что к их мнению прислушиваются широкие аудитории и в особенности молодежь. Призывать массово людей к участию в несанкционированных митингах — это как минимум некрасиво и неэтично. Возмущают в частности те российские и украинские блогеры, которые находятся в других государствах и понимают, что им ничего не угрожает", - рассказал Руководитель регионального штаба Московского городского отделения "Молодой Гвардии", Александр Лебедев, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20220305/feyki-1776709985.html
https://ria.ru/20220305/rosgvardiya-1776649923.html
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москва, россия, украина, молодая гвардия , федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
14:09 05.03.2022
 
Московские активисты начнут отслеживать блогеров, публикующих фейки

Активисты "Молодой Гвардии" Москвы начнут отслеживать блогеров, публикующих фейки

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии" Москвы в рамках работы "Антифейковых отрядов" требуют привлечь к уголовной ответственности блогеров и пользователей соцсетей за призывы к участию в незаконных митингах, будет проводиться мониторинг таких нарушителей, заявили в пресс-службе.
Ранее Активисты "Молодой Гвардии" Москвы "образовали штаб "Антифейковых отрядов", в рамках которого ведут ежедневный мониторинг украинских и российских СМИ и групп в соцсетях на предмет выявления ложных новостей о ситуации на Украине, выявленные факты нарушений будут направляться в Роскомнадзор.
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"Антифейковые отряды" "Молодой Гвардии" Москвы запускают новое направление по проверке информационного пространства. Активисты начинают вести мониторинг социальных сетей пользователей, чтобы фиксировать случаи, когда лидеры общественного мнения призывают выходить на несанкционированные "антивоенные" митинги против проводимой Россией специальной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все результаты будут передаваться для проведения проверки и привлечения виновных к ответственности Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову.
"Это неприемлемо, когда инфлюенсеры пользуются, тем, что к их мнению прислушиваются широкие аудитории и в особенности молодежь. Призывать массово людей к участию в несанкционированных митингах — это как минимум некрасиво и неэтично. Возмущают в частности те российские и украинские блогеры, которые находятся в других государствах и понимают, что им ничего не угрожает", - рассказал Руководитель регионального штаба Московского городского отделения "Молодой Гвардии", Александр Лебедев, которого цитирует пресс-служба.
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