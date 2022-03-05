https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776821134.html
Анкара эвакуировала с Украины 209 крымско-татарских турок
Анкара эвакуировала с Украины 209 крымско-татарских турок - РИА Новости, 05.03.2022
Анкара эвакуировала с Украины 209 крымско-татарских турок
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил об эвакуации с Украины 209 крымско-татарских турок, среди которых 98 детей. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:11
2022-03-05T19:11
2022-03-05T19:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил об эвакуации с Украины 209 крымско-татарских турок, среди которых 98 детей."Двести девять эвакуированных из Украины крымско-татарских турок были доставлены в Турцию. Неотложная медицинская помощь группе, в которую входили 98 детей, была оказана нашими бригадами… Нуждающимся также предлагаются услуги психологической поддержки", - написал Коджа в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/turtsiya-1776815499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Анкара эвакуировала с Украины 209 крымско-татарских турок
Минздрав Турции: с Украины эвакуировали 209 крымско-татарских турок, среди них 98 детей