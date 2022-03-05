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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776777550.html
С Украины эвакуировали более 13 тысяч граждан Индии
С Украины эвакуировали более 13 тысяч граждан Индии - РИА Новости, 05.03.2022
С Украины эвакуировали более 13 тысяч граждан Индии
Власти Индии эвакуировали через сопредельные с Украиной страны более 13 тысяч индийцев, заявил в субботу официальный представитель министерства иностранных дел... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:33
2022-03-05T16:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
словакия
румыния
ввс индии
вооруженные силы рф
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Власти Индии эвакуировали через сопредельные с Украиной страны более 13 тысяч индийцев, заявил в субботу официальный представитель министерства иностранных дел Ариндам Багчи."За последние 24 часа 15 рейсов доставили около 2,9 тысяч индийцев. Таким образом, если вы добавите это к предыдущим цифрам, у нас будет около 13,3 тысяч человек, которые вернулись в Индию 63 рейсами по состоянию на полдень субботы", - сказал он на брифинге для СМИ.Багчи отметил, что в ближайшие сутки запланированы еще 13 рейсов, в том числе один рейс ВВС Индии.Ранее власти Индии объявили о начале "Операции Ганга" по эвакуации индийских студентов с Украины. Посольство Индии в Киеве призвало студентов выезжать из Украины через западные границы страны, в Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию, откуда организуются рейсы в Индию.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/diskriminatsiya-1776745231.html
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в мире, россия, словакия, румыния, ввс индии, вооруженные силы рф, владимир путин
16:33 05.03.2022
 
С Украины эвакуировали более 13 тысяч граждан Индии

Спикер МИД Индии Багчи: с Украины на родину эвакуировали более 13 тысяч граждан

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в в ЛНР
Разрушенный жилой дом в в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенный жилой дом в в ЛНР
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Власти Индии эвакуировали через сопредельные с Украиной страны более 13 тысяч индийцев, заявил в субботу официальный представитель министерства иностранных дел Ариндам Багчи.
"За последние 24 часа 15 рейсов доставили около 2,9 тысяч индийцев. Таким образом, если вы добавите это к предыдущим цифрам, у нас будет около 13,3 тысяч человек, которые вернулись в Индию 63 рейсами по состоянию на полдень субботы", - сказал он на брифинге для СМИ.
Багчи отметил, что в ближайшие сутки запланированы еще 13 рейсов, в том числе один рейс ВВС Индии.
Ранее власти Индии объявили о начале "Операции Ганга" по эвакуации индийских студентов с Украины. Посольство Индии в Киеве призвало студентов выезжать из Украины через западные границы страны, в Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию, откуда организуются рейсы в Индию.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСловакияРумынияВВС ИндииВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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