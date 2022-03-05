https://ria.ru/20220305/espch-1776665068.html
ЕСПЧ не удовлетворил ни одну жалобу жителей Донбасса, заявил правозащитник
ЕСПЧ не удовлетворил ни одну жалобу жителей Донбасса, заявил правозащитник - РИА Новости, 05.03.2022
ЕСПЧ не удовлетворил ни одну жалобу жителей Донбасса, заявил правозащитник
Европейский суд по правам человека с 2015 года не принял ни одного решения по 5588 жалобам и искам, поданным жителями Донбасса в связи с обстрелами, ранениями и РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:37
2022-03-05T10:37
2022-03-05T10:37
европейский суд по правам человека (еспч)
донбасс
в мире
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Европейский суд по правам человека с 2015 года не принял ни одного решения по 5588 жалобам и искам, поданным жителями Донбасса в связи с обстрелами, ранениями и разрушениями, сообщил РИА Новости член правления общественной организации "Справедливая защита", правозащитник из Донецка Сергей Ефремов."Разбирательства идут у нас на протяжении всего этого времени. ЕСПЧ, собственно, не обременен какими-то сроками, и нигде не прописано, сколько там минимальный или максимальный срок, сколько этот суд может рассматривать ту или иную жалобу", - сообщил Ефремов."На протяжении более семи лет ни единого решения не принято", - добавил он.Некоторые подвижки произошли в прошлом году, отмечает правозащитник. Они заключались в том, что по некоторым жалобам от ЕСПЧ начали поступать дополнительные вопросы. Косвенно это могло указывать на начало какой-то подготовки к конкретным разбирательствам по существу, заключил Ефремов.
https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейский суд по правам человека (еспч), донбасс, в мире
ЕСПЧ не удовлетворил ни одну жалобу жителей Донбасса, заявил правозащитник
Правозащитник Ефремов: ЕСПЧ не удовлетворил ни одну из 5588 жалоб жителей Донбасса
ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Европейский суд по правам человека с 2015 года не принял ни одного решения по 5588 жалобам и искам, поданным жителями Донбасса в связи с обстрелами, ранениями и разрушениями, сообщил РИА Новости член правления общественной организации "Справедливая защита", правозащитник из Донецка Сергей Ефремов.
"Разбирательства идут у нас на протяжении всего этого времени. ЕСПЧ, собственно, не обременен какими-то сроками, и нигде не прописано, сколько там минимальный или максимальный срок, сколько этот суд может рассматривать ту или иную жалобу", - сообщил Ефремов.
"На протяжении более семи лет ни единого решения не принято", - добавил он.
Некоторые подвижки произошли в прошлом году, отмечает правозащитник. Они заключались в том, что по некоторым жалобам от ЕСПЧ начали поступать дополнительные вопросы. Косвенно это могло указывать на начало какой-то подготовки к конкретным разбирательствам по существу, заключил Ефремов.