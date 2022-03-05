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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/energoatom-1776809099.html
Украинский "Энергоатом" закрыл доступ к сайту из-за кибератак
Украинский "Энергоатом" закрыл доступ к сайту из-за кибератак - РИА Новости, 05.03.2022
Украинский "Энергоатом" закрыл доступ к сайту из-за кибератак
Украинская компания "Энергоатом" заявила, что закрыла доступ к своему сайту в связи с кибератаками на него и попытками разместить неправдивую информацию. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:16
2022-03-05T18:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
энергоатом
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинская компания "Энергоатом" заявила, что закрыла доступ к своему сайту в связи с кибератаками на него и попытками разместить неправдивую информацию."Веб-сайт ГП "НАЭК" Энергоатом " в течение последнего времени находился под сильными кибератаками. К сожалению, злоумышленникам удалось достичь своей цели и сейчас они пытаются разместить на сайте лживую информацию. Чтобы избежать этого, мы были вынуждены полностью закрыть доступ к сайту. А все новости компании сейчас будут размещаться на нашем Telegram-канале", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/provokatsiya-1776652035.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, энергоатом, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, технологии
18:16 05.03.2022
 
Украинский "Энергоатом" закрыл доступ к сайту из-за кибератак

Украинский "Энергоатом" закрыл доступ к сайту из-за кибератак

© REUTERS / Press service of National Nuclear Energy Generating Company EnergoatomПоврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинская компания "Энергоатом" заявила, что закрыла доступ к своему сайту в связи с кибератаками на него и попытками разместить неправдивую информацию.
"Веб-сайт ГП "НАЭК" Энергоатом " в течение последнего времени находился под сильными кибератаками. К сожалению, злоумышленникам удалось достичь своей цели и сейчас они пытаются разместить на сайте лживую информацию. Чтобы избежать этого, мы были вынуждены полностью закрыть доступ к сайту. А все новости компании сейчас будут размещаться на нашем Telegram-канале", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭнергоатомВооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
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