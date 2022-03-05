https://ria.ru/20220305/energoatom-1776809099.html

Украинский "Энергоатом" закрыл доступ к сайту из-за кибератак

Украинский "Энергоатом" закрыл доступ к сайту из-за кибератак - РИА Новости, 05.03.2022

Украинский "Энергоатом" закрыл доступ к сайту из-за кибератак

Украинская компания "Энергоатом" заявила, что закрыла доступ к своему сайту в связи с кибератаками на него и попытками разместить неправдивую информацию. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:16

2022-03-05T18:16

2022-03-05T18:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

энергоатом

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинская компания "Энергоатом" заявила, что закрыла доступ к своему сайту в связи с кибератаками на него и попытками разместить неправдивую информацию."Веб-сайт ГП "НАЭК" Энергоатом " в течение последнего времени находился под сильными кибератаками. К сожалению, злоумышленникам удалось достичь своей цели и сейчас они пытаются разместить на сайте лживую информацию. Чтобы избежать этого, мы были вынуждены полностью закрыть доступ к сайту. А все новости компании сейчас будут размещаться на нашем Telegram-канале", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/provokatsiya-1776652035.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, энергоатом, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, технологии