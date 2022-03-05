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Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку уротропина в ЕС
Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку уротропина в ЕС - РИА Новости, 05.03.2022
Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку уротропина в ЕС
Минпромторг РФ рекомендует российским производителям временно приостановить отгрузку пентраэтрита и уротропина на экспорт в страны ЕС, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:38
2022-03-05T16:38
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ рекомендует российским производителям временно приостановить отгрузку пентраэтрита и уротропина на экспорт в страны ЕС, сообщает пресс-служба ведомства."Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России рекомендует российским производителям временно приостановить отгрузку пентраэтрита и уротропина на экспорт в страны ЕС", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что российские производители метанола, пентаэтрита и уротропина не отказываются от исполнения своих обязательств "в случае гарантий от грузоперевозчиков ЕС бесперебойной, ритмичной логистики по всем этим позициям".
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
16:38 05.03.2022
 
Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку уротропина в ЕС

Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку пентраэтрита и уротропина на экспорт в ЕС

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга
Стенд Минпромторга - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ рекомендует российским производителям временно приостановить отгрузку пентраэтрита и уротропина на экспорт в страны ЕС, сообщает пресс-служба ведомства.
"Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России рекомендует российским производителям временно приостановить отгрузку пентраэтрита и уротропина на экспорт в страны ЕС", - говорится в сообщении.
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Правительство обсудило предложение Совфеда о контроле над оборотом метанола
Ведомство отмечает, что российские производители метанола, пентаэтрита и уротропина не отказываются от исполнения своих обязательств "в случае гарантий от грузоперевозчиков ЕС бесперебойной, ритмичной логистики по всем этим позициям".
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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