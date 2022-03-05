https://ria.ru/20220305/eksport-1776779622.html
Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку уротропина в ЕС
Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку уротропина в ЕС - РИА Новости, 05.03.2022
Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку уротропина в ЕС
Минпромторг РФ рекомендует российским производителям временно приостановить отгрузку пентраэтрита и уротропина на экспорт в страны ЕС, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:38
2022-03-05T16:38
2022-03-05T16:38
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ рекомендует российским производителям временно приостановить отгрузку пентраэтрита и уротропина на экспорт в страны ЕС, сообщает пресс-служба ведомства."Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России рекомендует российским производителям временно приостановить отгрузку пентраэтрита и уротропина на экспорт в страны ЕС", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что российские производители метанола, пентаэтрита и уротропина не отказываются от исполнения своих обязательств "в случае гарантий от грузоперевозчиков ЕС бесперебойной, ритмичной логистики по всем этим позициям".
https://ria.ru/20220207/goskontrol-1771556464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку уротропина в ЕС
Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку пентраэтрита и уротропина на экспорт в ЕС