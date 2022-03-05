https://ria.ru/20220305/eksport-1776779622.html

Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку уротропина в ЕС

Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку уротропина в ЕС - РИА Новости, 05.03.2022

Минпромторг рекомендовал приостановить отгрузку уротропина в ЕС

Минпромторг РФ рекомендует российским производителям временно приостановить отгрузку пентраэтрита и уротропина на экспорт в страны ЕС, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:38

2022-03-05T16:38

2022-03-05T16:38

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ рекомендует российским производителям временно приостановить отгрузку пентраэтрита и уротропина на экспорт в страны ЕС, сообщает пресс-служба ведомства."Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России рекомендует российским производителям временно приостановить отгрузку пентраэтрита и уротропина на экспорт в страны ЕС", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что российские производители метанола, пентаэтрита и уротропина не отказываются от исполнения своих обязательств "в случае гарантий от грузоперевозчиков ЕС бесперебойной, ритмичной логистики по всем этим позициям".

https://ria.ru/20220207/goskontrol-1771556464.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)