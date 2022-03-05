https://ria.ru/20220305/ekonomika-1776834065.html

Санкции против России влияют на мировую экономику, заявил МВФ

Санкции против России влияют на мировую экономику, заявил МВФ - РИА Новости, 05.03.2022

Санкции против России влияют на мировую экономику, заявил МВФ

События на Украине и связанные с ними санкции против России оказывают значительное влияние на состояние мировой экономики и финансовых рынков, заявил... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T20:12

2022-03-05T20:12

2022-03-05T20:12

россия

украина

мвф

санкции в отношении россии

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. События на Украине и связанные с ними санкции против России оказывают значительное влияние на состояние мировой экономики и финансовых рынков, заявил Международный валютный фонд."Хотя ситуация очень неустойчивая и прогнозирование чрезвычайно затруднено, экономические последствия уже очень серьезны... Цены на энергоносители и сырье, включая пшеницу и прочие зерновые, возросли, усилив инфляционное давление со стороны разрывов в цепочках снабжения и восстановления после пандемии COVID-19", - сказано в заявлении фонда.Ценовые шоки, по мнению экспертов МВФ, будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким достатком, большая доля которого тратится на продукты питания и топливо."Санкции против России тоже оказывают существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными перетоками на другие страны", - констатирует МВФ, предупреждая, что в наибольшей опасности находятся страны, состоящие в тесных экономических отношениях с Россией или Украиной.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776787934.html

россия

украина

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Петр Попадюк

россия, украина, мвф, санкции в отношении россии, в мире