https://ria.ru/20220305/ekonomika-1776834065.html
Санкции против России влияют на мировую экономику, заявил МВФ
Санкции против России влияют на мировую экономику, заявил МВФ - РИА Новости, 05.03.2022
Санкции против России влияют на мировую экономику, заявил МВФ
События на Украине и связанные с ними санкции против России оказывают значительное влияние на состояние мировой экономики и финансовых рынков, заявил... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:12
2022-03-05T20:12
2022-03-05T20:12
россия
украина
мвф
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. События на Украине и связанные с ними санкции против России оказывают значительное влияние на состояние мировой экономики и финансовых рынков, заявил Международный валютный фонд."Хотя ситуация очень неустойчивая и прогнозирование чрезвычайно затруднено, экономические последствия уже очень серьезны... Цены на энергоносители и сырье, включая пшеницу и прочие зерновые, возросли, усилив инфляционное давление со стороны разрывов в цепочках снабжения и восстановления после пандемии COVID-19", - сказано в заявлении фонда.Ценовые шоки, по мнению экспертов МВФ, будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким достатком, большая доля которого тратится на продукты питания и топливо."Санкции против России тоже оказывают существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными перетоками на другие страны", - констатирует МВФ, предупреждая, что в наибольшей опасности находятся страны, состоящие в тесных экономических отношениях с Россией или Украиной.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776787934.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, мвф, санкции в отношении россии, в мире
Санкции против России влияют на мировую экономику, заявил МВФ
МВФ заявил, что санкции против России оказывают значительное влияние на мировую экономику