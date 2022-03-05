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Санкции против России влияют на мировую экономику, заявил МВФ
Санкции против России влияют на мировую экономику, заявил МВФ - РИА Новости, 05.03.2022
Санкции против России влияют на мировую экономику, заявил МВФ
События на Украине и связанные с ними санкции против России оказывают значительное влияние на состояние мировой экономики и финансовых рынков, заявил... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:12
2022-03-05T20:12
россия
украина
мвф
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. События на Украине и связанные с ними санкции против России оказывают значительное влияние на состояние мировой экономики и финансовых рынков, заявил Международный валютный фонд."Хотя ситуация очень неустойчивая и прогнозирование чрезвычайно затруднено, экономические последствия уже очень серьезны... Цены на энергоносители и сырье, включая пшеницу и прочие зерновые, возросли, усилив инфляционное давление со стороны разрывов в цепочках снабжения и восстановления после пандемии COVID-19", - сказано в заявлении фонда.Ценовые шоки, по мнению экспертов МВФ, будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким достатком, большая доля которого тратится на продукты питания и топливо."Санкции против России тоже оказывают существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными перетоками на другие страны", - констатирует МВФ, предупреждая, что в наибольшей опасности находятся страны, состоящие в тесных экономических отношениях с Россией или Украиной.
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россия, украина, мвф, санкции в отношении россии, в мире
20:12 05.03.2022
 
Санкции против России влияют на мировую экономику, заявил МВФ

МВФ заявил, что санкции против России оказывают значительное влияние на мировую экономику

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда
Здание Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. События на Украине и связанные с ними санкции против России оказывают значительное влияние на состояние мировой экономики и финансовых рынков, заявил Международный валютный фонд.
"Хотя ситуация очень неустойчивая и прогнозирование чрезвычайно затруднено, экономические последствия уже очень серьезны... Цены на энергоносители и сырье, включая пшеницу и прочие зерновые, возросли, усилив инфляционное давление со стороны разрывов в цепочках снабжения и восстановления после пандемии COVID-19", - сказано в заявлении фонда.
Ценовые шоки, по мнению экспертов МВФ, будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким достатком, большая доля которого тратится на продукты питания и топливо.
"Санкции против России тоже оказывают существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными перетоками на другие страны", - констатирует МВФ, предупреждая, что в наибольшей опасности находятся страны, состоящие в тесных экономических отношениях с Россией или Украиной.
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