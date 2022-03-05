https://ria.ru/20220305/ekonomika-1776708707.html

Песков назвал ситуацию в экономике экстраординарной

Песков назвал ситуацию в экономике экстраординарной - РИА Новости, 05.03.2022

Песков назвал ситуацию в экономике экстраординарной

Ситуация в экономике РФ экстраординарная и требует таких же мер и ежедневных консультаций с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:04

2022-03-05T13:04

2022-03-05T13:18

экономика

дмитрий песков

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ситуация в экономике РФ экстраординарная и требует таких же мер и ежедневных консультаций с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на таблицу под названием "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления" и источник сообщила, что власти РФ обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции"."Ситуация экстраординарная, и она требует экстраординарных мер - нестандартных, экстраординарных, смелых и тех мер, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию о плане действий и предложение, касающееся ПО.Он добавил, что планы "верстаются", достаточно оперативно работает правительственный штаб, который возглавляет председатель правительства Михаил Мишустин."Разумеется, идут регулярные ежедневные консультации и с президентом. Там предусмотрен целый набор мер", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220305/moskva-1776648349.html

https://ria.ru/20220305/soveschaniya-1776707463.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитрий песков, михаил мишустин, россия