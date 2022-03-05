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"Уральские авиалинии" отменили полеты в Египет до 20 мая

"Уральские авиалинии" отменили полеты в Египет до 20 мая - РИА Новости, 05.03.2022

"Уральские авиалинии" отменили полеты в Египет до 20 мая

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 14 марта до 20 мая отменила полеты в Египет, сообщает перевозчик. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:29

2022-03-05T13:29

2022-03-05T13:45

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 14 марта до 20 мая отменила полеты в Египет, сообщает перевозчик."С 14 марта полетная программа в Египет будет отменена как минимум до 20 мая 2022 года", - говорится в сообщении.Авиакомпания уточняет, что с 5 по 13 марта рейсы будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта.Исключение – иностранные граждане, которые возвращаются в свою страну проживания.Ранее "Уральские авиалинии" до конца мая отменили рейсы в Таиланд и до 26 марта - рейсы в ОАЭ, Армению, Израиль и Азербайджан.

https://ria.ru/20220305/polet-1776653064.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/samolety-1776053023.html

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Владимир Лаврентьев

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