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"Уральские авиалинии" отменили полеты в Египет до 20 мая
"Уральские авиалинии" отменили полеты в Египет до 20 мая - РИА Новости, 05.03.2022
"Уральские авиалинии" отменили полеты в Египет до 20 мая
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 14 марта до 20 мая отменила полеты в Египет, сообщает перевозчик. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:29
2022-03-05T13:29
2022-03-05T13:45
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 14 марта до 20 мая отменила полеты в Египет, сообщает перевозчик."С 14 марта полетная программа в Египет будет отменена как минимум до 20 мая 2022 года", - говорится в сообщении.Авиакомпания уточняет, что с 5 по 13 марта рейсы будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта.Исключение – иностранные граждане, которые возвращаются в свою страну проживания.Ранее "Уральские авиалинии" до конца мая отменили рейсы в Таиланд и до 26 марта - рейсы в ОАЭ, Армению, Израиль и Азербайджан.
https://ria.ru/20220305/polet-1776653064.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/samolety-1776053023.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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13:29 05.03.2022 (обновлено: 13:45 05.03.2022)
"Уральские авиалинии" отменили полеты в Египет до 20 мая
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила полеты в Египет с 14 марта до 20 мая