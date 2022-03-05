https://ria.ru/20220305/ebay-1776723162.html

Маркетплейс eBay приостановил работу в России и на Украине

Маркетплейс eBay приостановил работу в России и на Украине - РИА Новости, 05.03.2022

Маркетплейс eBay приостановил работу в России и на Украине

Маркетплейс eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:57

2022-03-05T13:57

2022-03-05T13:57

экономика

сан-хосе (город)

калифорния

ebay, inc.

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Маркетплейс eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками, сообщили РИА Новости в компании."В связи с логистическими задержками было принято решение на глобальном уровне приостановить заказы для пользователей из России и Украины", - говорится в сообщении.При этом, как уточняется, уже оформленные заказы будут "либо доставлены, либо на них распространится программа Money Back Guarantee и покупателю будут возвращены деньги".eBay Inc. - компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.

https://ria.ru/20220305/platezhi-1776676320.html

сан-хосе (город)

калифорния

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сан-хосе (город), калифорния, ebay, inc.