https://ria.ru/20220305/ebay-1776723162.html
Маркетплейс eBay приостановил работу в России и на Украине
Маркетплейс eBay приостановил работу в России и на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Маркетплейс eBay приостановил работу в России и на Украине
Маркетплейс eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:57
2022-03-05T13:57
2022-03-05T13:57
экономика
сан-хосе (город)
калифорния
ebay, inc.
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Маркетплейс eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками, сообщили РИА Новости в компании."В связи с логистическими задержками было принято решение на глобальном уровне приостановить заказы для пользователей из России и Украины", - говорится в сообщении.При этом, как уточняется, уже оформленные заказы будут "либо доставлены, либо на них распространится программа Money Back Guarantee и покупателю будут возвращены деньги".eBay Inc. - компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сан-хосе (город), калифорния, ebay, inc.
Маркетплейс eBay приостановил работу в России и на Украине
Маркетплейс eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Маркетплейс eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками, сообщили РИА Новости в компании.
"В связи с логистическими задержками было принято решение на глобальном уровне приостановить заказы для пользователей из России и Украины", - говорится в сообщении.
При этом, как уточняется, уже оформленные заказы будут "либо доставлены, либо на них распространится программа Money Back Guarantee и покупателю будут возвращены деньги".
eBay Inc
. - компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе
, штат Калифорния
.