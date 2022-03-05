https://ria.ru/20220305/donetsk-1776644215.html
ВСУ утром выпустили по Донецку десять снарядов
ВСУ утром выпустили по Донецку десять снарядов - РИА Новости, 05.03.2022
ВСУ утром выпустили по Донецку десять снарядов
Украинские войска утром обстреляли Донецк, выпущено 10 снарядов запрещенным калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T08:27
2022-03-05T08:27
2022-03-05T08:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Донецк, выпущено 10 снарядов запрещенным калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел… по направлению н.п. Водяное – г. Донецк: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.00.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
08:27 05.03.2022 (обновлено: 08:37 05.03.2022)
ВСУ утром выпустили по Донецку десять снарядов
В ДНР заявили, что утром ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов калибром 122 миллиметра