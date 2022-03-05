https://ria.ru/20220305/donbass-1776783187.html

Радикалы в Донбассе маскируют самодельные бомбы под игрушки, заявили в ДНР

Радикалы в Донбассе маскируют самодельные бомбы под игрушки, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022

Радикалы в Донбассе маскируют самодельные бомбы под игрушки, заявили в ДНР

Украинские неонацисты изготавливают самодельные взрывные устройства и прячут их в бытовые предметы, в том числе в детские игрушки, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:49

2022-03-05T16:49

2022-03-05T18:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы рф

россия

донецкая народная республика

владимир путин

северодонецк

правый сектор

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские неонацисты изготавливают самодельные взрывные устройства и прячут их в бытовые предметы, в том числе в детские игрушки, заявил РИА Новости представитель Вооруженных сил ДНР."Летающий элемент — микросхема программируемая. В дальнейшем ее можно использовать для дистанционного подрыва при помощи сим-карты со звонка телефона по радиосигналу. Оно лежит, делается звонок — производится подрыв. Использовались аптечки, магазины, использовались носки", — сказал он, показывая корреспонденту агентства трофеи, найденные на захваченной базе радикалов.Помимо этого, у них нашли карты, знамя "Правого сектора"*, а также большое количество боеприпасов, которые планировали подорвать.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.*Террористическая организация, запрещенная в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/obstrel-1776510611.html

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россия

донецкая народная республика

северодонецк

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры самодельных взрывных устройств украинских националистов Украинские радикалы делали бомбы, которые прятали в обычные предметы, в том числе в игрушки, представитель сил ДНР показал несколько примеров. 2022-03-05T16:49 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, владимир путин, северодонецк, правый сектор