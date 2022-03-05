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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/donbass-1776783187.html
Радикалы в Донбассе маскируют самодельные бомбы под игрушки, заявили в ДНР
Радикалы в Донбассе маскируют самодельные бомбы под игрушки, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022
Радикалы в Донбассе маскируют самодельные бомбы под игрушки, заявили в ДНР
Украинские неонацисты изготавливают самодельные взрывные устройства и прячут их в бытовые предметы, в том числе в детские игрушки, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:49
2022-03-05T18:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
владимир путин
северодонецк
правый сектор
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские неонацисты изготавливают самодельные взрывные устройства и прячут их в бытовые предметы, в том числе в детские игрушки, заявил РИА Новости представитель Вооруженных сил ДНР."Летающий элемент — микросхема программируемая. В дальнейшем ее можно использовать для дистанционного подрыва при помощи сим-карты со звонка телефона по радиосигналу. Оно лежит, делается звонок — производится подрыв. Использовались аптечки, магазины, использовались носки", — сказал он, показывая корреспонденту агентства трофеи, найденные на захваченной базе радикалов.Помимо этого, у них нашли карты, знамя "Правого сектора"*, а также большое количество боеприпасов, которые планировали подорвать.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.*Террористическая организация, запрещенная в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/obstrel-1776510611.html
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96
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Кадры самодельных взрывных устройств украинских националистов
Украинские радикалы делали бомбы, которые прятали в обычные предметы, в том числе в игрушки, представитель сил ДНР показал несколько примеров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, владимир путин, северодонецк, правый сектор
16:49 05.03.2022 (обновлено: 18:47 05.03.2022)
 
Радикалы в Донбассе маскируют самодельные бомбы под игрушки, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что радикалы в Донбассе маскируют самодельные бомбы под игрушки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские неонацисты изготавливают самодельные взрывные устройства и прячут их в бытовые предметы, в том числе в детские игрушки, заявил РИА Новости представитель Вооруженных сил ДНР.
"Летающий элемент — микросхема программируемая. В дальнейшем ее можно использовать для дистанционного подрыва при помощи сим-карты со звонка телефона по радиосигналу. Оно лежит, делается звонок — производится подрыв. Использовались аптечки, магазины, использовались носки", — сказал он, показывая корреспонденту агентства трофеи, найденные на захваченной базе радикалов.
Помимо этого, у них нашли карты, знамя "Правого сектора"*, а также большое количество боеприпасов, которые планировали подорвать.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские нацисты обстреляли индийцев в Харькове, заявило Минобороны
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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28 февраля, 10:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы РФРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСеверодонецкПравый сектор
 
 
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