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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/donbass-1776769837.html
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 05.03.2022
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
По меньшей мере два мирных жителя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:17
2022-03-05T16:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
министерство здравоохранения днр
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. По меньшей мере два мирных жителя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, полученной от Минздрава ДНР, в результате обстрелов со стороны ВФУ ранены двое гражданских лиц. В центральную городскую больницу №20 г. Донецка поступил раненый мужчина 1996 г.р. С ранее освобожденных территорий в Новоазовскую центральную районную больницу поступила раненая мирная жительница 1984 г.р.", - сообщило представительство.Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/obstrel-1776761548.html
россия
киев
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, министерство здравоохранения днр, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
16:17 05.03.2022
 
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа улице в Киевском районе Донецка у дома, поврежденного в результате обстрела
На улице в Киевском районе Донецка у дома, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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На улице в Киевском районе Донецка у дома, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. По меньшей мере два мирных жителя пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной информации, полученной от Минздрава ДНР, в результате обстрелов со стороны ВФУ ранены двое гражданских лиц. В центральную городскую больницу №20 г. Донецка поступил раненый мужчина 1996 г.р. С ранее освобожденных территорий в Новоазовскую центральную районную больницу поступила раненая мирная жительница 1984 г.р.", - сообщило представительство.
Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 15:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Зайцево, заявили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаМинистерство здравоохранения ДНРВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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