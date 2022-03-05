https://ria.ru/20220305/donbass-1776762187.html

Люди в Донбассе — не бродячие собаки, заявил Путин

Люди в Донбассе — не бродячие собаки, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022

Люди в Донбассе — не бродячие собаки, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что люди в Донбассе не бродячие собаки, от 13 до 14 тысяч убиты, но Запад предпочитает это не замечать все восемь лет. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:01

2022-03-05T16:01

2022-03-05T17:20

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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ситуация в днр и лнр

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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что люди в Донбассе не бродячие собаки, от 13 до 14 тысяч убиты, но Запад предпочитает это не замечать все восемь лет.Он отметил, что то в одном то в другом регионе РФ бродячие собаки порой бросаются на людей, ранят, есть и летальные случаи, а потом этих животных начинают убивать."Послушайте, но люди на Донбассе это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за эти годы. Более 500 детей убиты или искалечены. Но что особенно нетерпимо, это то, что этот так называемый цивилизованный Запад предпочитает этого не замечать все эти годы. Ну, послушайте, восемь лет", - сказал Путин в субботу, проводя встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html

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"Послушайте, но люди – это не бродячие собаки" – Путин об убитых на Донбассе Президент России Владимир Путин заявил, что люди в Донбассе не бродячие собаки, от 13 до 14 тысяч убиты, но Запад предпочитает это не замечать все восемь лет. Он отметил, что то в одном то в другом регионе РФ бродячие собаки порой бросаются на людей, ранят, есть и летальные случаи, а потом этих животных начинают убивать. "Послушайте, но люди на Донбассе - это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за эти годы. Более 500 детей убиты или искалечены. Но что особенно нетерпимо, это то, что этот так называемый цивилизованный Запад предпочитает этого не замечать все эти годы. Ну, послушайте, восемь лет", - сказал Путин в субботу, проводя встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний. 2022-03-05T16:01 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, россия, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр