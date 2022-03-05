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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/donbass-1776762187.html
Люди в Донбассе — не бродячие собаки, заявил Путин
Люди в Донбассе — не бродячие собаки, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
Люди в Донбассе — не бродячие собаки, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что люди в Донбассе не бродячие собаки, от 13 до 14 тысяч убиты, но Запад предпочитает это не замечать все восемь лет. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:01
2022-03-05T17:20
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
в мире
россия
донбасс
украина
ситуация в днр и лнр
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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что люди в Донбассе не бродячие собаки, от 13 до 14 тысяч убиты, но Запад предпочитает это не замечать все восемь лет.Он отметил, что то в одном то в другом регионе РФ бродячие собаки порой бросаются на людей, ранят, есть и летальные случаи, а потом этих животных начинают убивать."Послушайте, но люди на Донбассе это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за эти годы. Более 500 детей убиты или искалечены. Но что особенно нетерпимо, это то, что этот так называемый цивилизованный Запад предпочитает этого не замечать все эти годы. Ну, послушайте, восемь лет", - сказал Путин в субботу, проводя встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
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"Послушайте, но люди – это не бродячие собаки" – Путин об убитых на Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что люди в Донбассе не бродячие собаки, от 13 до 14 тысяч убиты, но Запад предпочитает это не замечать все восемь лет. Он отметил, что то в одном то в другом регионе РФ бродячие собаки порой бросаются на людей, ранят, есть и летальные случаи, а потом этих животных начинают убивать. "Послушайте, но люди на Донбассе - это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за эти годы. Более 500 детей убиты или искалечены. Но что особенно нетерпимо, это то, что этот так называемый цивилизованный Запад предпочитает этого не замечать все эти годы. Ну, послушайте, восемь лет", - сказал Путин в субботу, проводя встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
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владимир путин, в мире, россия, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр
16:01 05.03.2022 (обновлено: 17:20 05.03.2022)
 
Люди в Донбассе — не бродячие собаки, заявил Путин

Президент Путин: в Донбассе погибли от 13 до 14 тысяч человек, но Запад этого не замечает

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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что люди в Донбассе не бродячие собаки, от 13 до 14 тысяч убиты, но Запад предпочитает это не замечать все восемь лет.
Он отметил, что то в одном то в другом регионе РФ бродячие собаки порой бросаются на людей, ранят, есть и летальные случаи, а потом этих животных начинают убивать.
"Послушайте, но люди на Донбассе это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за эти годы. Более 500 детей убиты или искалечены. Но что особенно нетерпимо, это то, что этот так называемый цивилизованный Запад предпочитает этого не замечать все эти годы. Ну, послушайте, восемь лет", - сказал Путин в субботу, проводя встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
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