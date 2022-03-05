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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/donbass-1776687930.html
Россия с конца февраля приняла более десяти тысяч детей из Донбасса
Россия с конца февраля приняла более десяти тысяч детей из Донбасса - РИА Новости, 05.03.2022
Россия с конца февраля приняла более десяти тысяч детей из Донбасса
Более 10 тысяч детей-беженцев из ЛНР и ДНР уже прибыли на территорию России с конца февраля, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:54
2022-03-05T11:54
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Более 10 тысяч детей-беженцев из ЛНР и ДНР уже прибыли на территорию России с конца февраля, сообщает правительство Ростовской области.В субботу в режиме видеосвязи проходит встреча министра просвещения РФ Сергея Кравцова с матерями из ЛНР и ДНР, дети которых пошли в российские школы."С конца февраля более 10 тысяч детей с семьями прибыли в Россию в поисках защиты от агрессивных действий Украины", - говорится в справочном материале правительства Ростовской области.Отмечается, что Минпросвещения РФ и все территориальные органы управления образованием в местах пребывания беженцев объединили усилия для максимальной поддержки и помощи.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/bezhentsy-1776662851.html
https://ria.ru/20220302/bezhentsy-1776041788.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
11:54 05.03.2022
 
Россия с конца февраля приняла более десяти тысяч детей из Донбасса

В Россию с конца февраля прибыли более десяти тысяч детей-беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР в Подольске
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР в Подольске - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эвакуированные жители ДНР и ЛНР в Подольске. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Более 10 тысяч детей-беженцев из ЛНР и ДНР уже прибыли на территорию России с конца февраля, сообщает правительство Ростовской области.
В субботу в режиме видеосвязи проходит встреча министра просвещения РФ Сергея Кравцова с матерями из ЛНР и ДНР, дети которых пошли в российские школы.
Жители ДНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские фонды перепрофилируются под помощь беженцам из Донбасса
"С конца февраля более 10 тысяч детей с семьями прибыли в Россию в поисках защиты от агрессивных действий Украины", - говорится в справочном материале правительства Ростовской области.
Отмечается, что Минпросвещения РФ и все территориальные органы управления образованием в местах пребывания беженцев объединили усилия для максимальной поддержки и помощи.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Калининградскую область прибыли первые беженцы из Донбасса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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