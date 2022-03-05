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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220305/dollar-1776629789.html
Эксперт оценил вероятность замедления роста курса доллара
Эксперт оценил вероятность замедления роста курса доллара - РИА Новости, 05.03.2022
Эксперт оценил вероятность замедления роста курса доллара
Сейчас удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли возможно, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T01:16
2022-03-05T12:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
южная корея
россия
китай
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сейчас удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли возможно, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.Эксперт напомнил, что возможности Банка России по влиянию на курс рубля сейчас ограничены. ЦБ еще не проводил масштабных интервенций, отмечает Маслов. Также негативно на российскую экономику влияет приостановка деятельности или уход ряда западных компаний из России.Пока в целом нейтрально ведут себя Китай и Южная Корея, добавил эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/dollar-1776600487.html
южная корея
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китай
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экономика, южная корея, россия, китай, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
01:16 05.03.2022 (обновлено: 12:16 05.03.2022)
 
Эксперт оценил вероятность замедления роста курса доллара

Аналитик Маслов заявил о невозможности удержать курс доллара в пределах 100 рублей

© REUTERS / Anton VaganovМужчина выходит из пункта обмена валюты
Мужчина выходит из пункта обмена валюты - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / Anton Vaganov
Мужчина выходит из пункта обмена валюты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сейчас удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли возможно, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.
Эксперт напомнил, что возможности Банка России по влиянию на курс рубля сейчас ограничены. ЦБ еще не проводил масштабных интервенций, отмечает Маслов. Также негативно на российскую экономику влияет приостановка деятельности или уход ряда западных компаний из России.
Мужчина выходит из отделения Кетовского коммерческого банка - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 20:08В России
Курс доллара за неделю вырос на 22 рубля
Пока в целом нейтрально ведут себя Китай и Южная Корея, добавил эксперт.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЮжная КореяРоссияКитайЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
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