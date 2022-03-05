https://ria.ru/20220305/dollar-1776629789.html

Эксперт оценил вероятность замедления роста курса доллара

Эксперт оценил вероятность замедления роста курса доллара - РИА Новости, 05.03.2022

Эксперт оценил вероятность замедления роста курса доллара

Сейчас удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли возможно, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T01:16

2022-03-05T01:16

2022-03-05T12:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

южная корея

россия

китай

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сейчас удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли возможно, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.Эксперт напомнил, что возможности Банка России по влиянию на курс рубля сейчас ограничены. ЦБ еще не проводил масштабных интервенций, отмечает Маслов. Также негативно на российскую экономику влияет приостановка деятельности или уход ряда западных компаний из России.Пока в целом нейтрально ведут себя Китай и Южная Корея, добавил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/dollar-1776600487.html

южная корея

россия

китай

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, южная корея, россия, китай, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии