https://ria.ru/20220305/dollar-1776629789.html
Эксперт оценил вероятность замедления роста курса доллара
Эксперт оценил вероятность замедления роста курса доллара - РИА Новости, 05.03.2022
Эксперт оценил вероятность замедления роста курса доллара
Сейчас удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли возможно, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T01:16
2022-03-05T01:16
2022-03-05T12:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
южная корея
россия
китай
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сейчас удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли возможно, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.Эксперт напомнил, что возможности Банка России по влиянию на курс рубля сейчас ограничены. ЦБ еще не проводил масштабных интервенций, отмечает Маслов. Также негативно на российскую экономику влияет приостановка деятельности или уход ряда западных компаний из России.Пока в целом нейтрально ведут себя Китай и Южная Корея, добавил эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/dollar-1776600487.html
южная корея
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, южная корея, россия, китай, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
01:16 05.03.2022 (обновлено: 12:16 05.03.2022)
Эксперт оценил вероятность замедления роста курса доллара
Аналитик Маслов заявил о невозможности удержать курс доллара в пределах 100 рублей