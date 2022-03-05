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Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа
Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа - РИА Новости, 05.03.2022
Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа
Американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа, признав, что "зеленая" энергетика не в состоянии немедленно заместить... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T04:21
2022-03-05T04:21
сша
цены на нефть
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа, признав, что "зеленая" энергетика не в состоянии немедленно заместить российский экспорт углеводородов.Цены на нефть, газ и продукты их переработки, включая бензин, растут по всему миру из-за событий на Украине.Маск признал, что наращивание добычи негативно отразится на его электромобилях Tesla. "Однако устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт", - добавил он.В США сейчас активно обсуждается вопрос о запрете закупок российской нефти в рамках санкций за проведение специальной военной операции на Украине. Белый дом пока выступает против такой меры, доказывая, что она чревата дальнейшим ростом цен на энергоносители.
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сша, цены на нефть, в мире
04:21 05.03.2022
 
Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа

Американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа

© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск
Глава SpaceX Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Refugio Ruiz
Глава SpaceX Илон Маск
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа, признав, что "зеленая" энергетика не в состоянии немедленно заместить российский экспорт углеводородов.
"Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер", - написал он в Twitter.
Цены на нефть, газ и продукты их переработки, включая бензин, растут по всему миру из-за событий на Украине.
Маск признал, что наращивание добычи негативно отразится на его электромобилях Tesla. "Однако устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт", - добавил он.
В США сейчас активно обсуждается вопрос о запрете закупок российской нефти в рамках санкций за проведение специальной военной операции на Украине. Белый дом пока выступает против такой меры, доказывая, что она чревата дальнейшим ростом цен на энергоносители.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 23:04Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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СШАЦены на нефтьВ мире
 
 
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