Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа
Американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа
© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск
© AP Photo / Refugio Ruiz
Глава SpaceX Илон Маск
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа, признав, что "зеленая" энергетика не в состоянии немедленно заместить российский экспорт углеводородов.
"Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер", - написал он в Twitter.
Цены на нефть, газ и продукты их переработки, включая бензин, растут по всему миру из-за событий на Украине.
Маск признал, что наращивание добычи негативно отразится на его электромобилях Tesla. "Однако устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт", - добавил он.
В США сейчас активно обсуждается вопрос о запрете закупок российской нефти в рамках санкций за проведение специальной военной операции на Украине. Белый дом пока выступает против такой меры, доказывая, что она чревата дальнейшим ростом цен на энергоносители.