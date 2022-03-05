https://ria.ru/20220305/dobycha-1776636824.html

Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа

Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа - РИА Новости, 05.03.2022

Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа

Американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа, признав, что "зеленая" энергетика не в состоянии немедленно заместить... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T04:21

2022-03-05T04:21

2022-03-05T04:21

сша

цены на нефть

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа, признав, что "зеленая" энергетика не в состоянии немедленно заместить российский экспорт углеводородов.Цены на нефть, газ и продукты их переработки, включая бензин, растут по всему миру из-за событий на Украине.Маск признал, что наращивание добычи негативно отразится на его электромобилях Tesla. "Однако устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт", - добавил он.В США сейчас активно обсуждается вопрос о запрете закупок российской нефти в рамках санкций за проведение специальной военной операции на Украине. Белый дом пока выступает против такой меры, доказывая, что она чревата дальнейшим ростом цен на энергоносители.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, цены на нефть, в мире