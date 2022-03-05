https://ria.ru/20220305/dobrovoltsy-1776771969.html

Путин поблагодарил добровольцев, приходящих в военкоматы

Путин поблагодарил добровольцев, приходящих в военкоматы - РИА Новости, 05.03.2022

Путин поблагодарил добровольцев, приходящих в военкоматы

Президент РФ Путин, говоря о добровольцах, приходящих в военкоматы, чтобы поехать на Украину, выразил благодарность за патриотический порыв, желание поддержать, РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:22

2022-03-05T16:22

2022-03-05T16:36

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Путин, говоря о добровольцах, приходящих в военкоматы, чтобы поехать на Украину, выразил благодарность за патриотический порыв, желание поддержать, но отметил, что их помощь пока не требуется."Что касается добровольцев и тех молодых людей, которые приходят в военкоматы, мы благодарны им за вот этот патриотический порыв, желание поддержать страну, поддержать Вооруженные силы, но... их помощь пока не требуется. Уверен, и не потребуется", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Президент также повернулся к камере и поблагодарил добровольцев.

https://ria.ru/20220303/donbass-1776320911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр