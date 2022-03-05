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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Путин поблагодарил добровольцев, приходящих в военкоматы
Путин поблагодарил добровольцев, приходящих в военкоматы - РИА Новости, 05.03.2022
Путин поблагодарил добровольцев, приходящих в военкоматы
Президент РФ Путин, говоря о добровольцах, приходящих в военкоматы, чтобы поехать на Украину, выразил благодарность за патриотический порыв, желание поддержать, РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:22
2022-03-05T16:36
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
общество
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Путин, говоря о добровольцах, приходящих в военкоматы, чтобы поехать на Украину, выразил благодарность за патриотический порыв, желание поддержать, но отметил, что их помощь пока не требуется."Что касается добровольцев и тех молодых людей, которые приходят в военкоматы, мы благодарны им за вот этот патриотический порыв, желание поддержать страну, поддержать Вооруженные силы, но... их помощь пока не требуется. Уверен, и не потребуется", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Президент также повернулся к камере и поблагодарил добровольцев.
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владимир путин, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:22 05.03.2022 (обновлено: 16:36 05.03.2022)
 
Путин поблагодарил добровольцев, приходящих в военкоматы

Путин добровольцам, желающим поехать на Украину: благодарим, но помощь пока не требуется

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПризывники в сборном пункте военного комиссариата в Санкт-Петербурге
Призывники в сборном пункте военного комиссариата в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Призывники в сборном пункте военного комиссариата в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Путин, говоря о добровольцах, приходящих в военкоматы, чтобы поехать на Украину, выразил благодарность за патриотический порыв, желание поддержать, но отметил, что их помощь пока не требуется.
"Что касается добровольцев и тех молодых людей, которые приходят в военкоматы, мы благодарны им за вот этот патриотический порыв, желание поддержать страну, поддержать Вооруженные силы, но... их помощь пока не требуется. Уверен, и не потребуется", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Президент также повернулся к камере и поблагодарил добровольцев.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинОбществоРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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