https://ria.ru/20220305/dnr-1776714597.html
ДНР планирует блокировать ВСУ под Горловкой и Докучаевском, заявил Басурин
ДНР планирует блокировать ВСУ под Горловкой и Докучаевском, заявил Басурин - РИА Новости, 05.03.2022
ДНР планирует блокировать ВСУ под Горловкой и Докучаевском, заявил Басурин
ДНР планирует блокировать группировку украинских военных в районе Горловки и Докучаевска, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:22
2022-03-05T13:22
2022-03-05T13:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
докучаевск
горловка
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ДНР планирует блокировать группировку украинских военных в районе Горловки и Докучаевска, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Волноваха: остается уже небольшое количество кварталов, которые нужно зачистить. Было уже сообщение, что блокировали наемников в Волновахе. Больше и больше мы выходим на свою государственную границу, расширяем и начинаем двигаться на север, тем самым закрыв здесь крупную группировку украинских военных, которые находятся в районе Докучаевска и Горловки", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, докучаевск, горловка, ситуация в днр и лнр, украина
13:22 05.03.2022 (обновлено: 13:34 05.03.2022)
ДНР планирует блокировать ВСУ под Горловкой и Докучаевском, заявил Басурин
Представитель ДНР Басурин: в планах — блокировать ВСУ в районе Горловки и Докучаевска