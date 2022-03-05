https://ria.ru/20220305/dnr-1776714597.html

ДНР планирует блокировать ВСУ под Горловкой и Докучаевском, заявил Басурин

ДНР планирует блокировать ВСУ под Горловкой и Докучаевском, заявил Басурин - РИА Новости, 05.03.2022

ДНР планирует блокировать ВСУ под Горловкой и Докучаевском, заявил Басурин

ДНР планирует блокировать группировку украинских военных в районе Горловки и Докучаевска, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:22

2022-03-05T13:22

2022-03-05T13:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

докучаевск

горловка

ситуация в днр и лнр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137466/02/1374660243_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_98d902ce864f48e1f452b37e50a1f82e.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ДНР планирует блокировать группировку украинских военных в районе Горловки и Докучаевска, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Волноваха: остается уже небольшое количество кварталов, которые нужно зачистить. Было уже сообщение, что блокировали наемников в Волновахе. Больше и больше мы выходим на свою государственную границу, расширяем и начинаем двигаться на север, тем самым закрыв здесь крупную группировку украинских военных, которые находятся в районе Докучаевска и Горловки", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

докучаевск

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, докучаевск, горловка, ситуация в днр и лнр, украина