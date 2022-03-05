11:40 05.03.2022 (обновлено: 11:56 05.03.2022)
ДНР заявила об освобождении 39 населенных пунктов, контролировавшихся ВСУ
ДНР: освобождены 39 населенных пунктов, находившихся под контролем ВСУ
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что по состоянию на субботу освобождены уже 39 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем украинских войск.
"По состоянию на 5 марта 2022 г. освобождены 39 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана, Бердянское, Приморское, Орловское, Степановка, Тополиное, Малоянисоль, Лебединское, Водяное, Красновка, Новокрасновка.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.