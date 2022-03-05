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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/dnr-1776684167.html
ДНР заявила об освобождении 39 населенных пунктов, контролировавшихся ВСУ
ДНР заявила об освобождении 39 населенных пунктов, контролировавшихся ВСУ - РИА Новости, 05.03.2022
ДНР заявила об освобождении 39 населенных пунктов, контролировавшихся ВСУ
Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что по состоянию на субботу освобождены уже 39 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем украинских войск. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:40
2022-03-05T11:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
павлополь
донбасс
донецкая область
украина
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что по состоянию на субботу освобождены уже 39 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем украинских войск."По состоянию на 5 марта 2022 г. освобождены 39 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана, Бердянское, Приморское, Орловское, Степановка, Тополиное, Малоянисоль, Лебединское, Водяное, Красновка, Новокрасновка.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, днр, павлополь, донбасс, донецкая область, украина
11:40 05.03.2022 (обновлено: 11:56 05.03.2022)
 
ДНР заявила об освобождении 39 населенных пунктов, контролировавшихся ВСУ

ДНР: освобождены 39 населенных пунктов, находившихся под контролем ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что по состоянию на субботу освобождены уже 39 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем украинских войск.
"По состоянию на 5 марта 2022 г. освобождены 39 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана, Бердянское, Приморское, Орловское, Степановка, Тополиное, Малоянисоль, Лебединское, Водяное, Красновка, Новокрасновка.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 10:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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