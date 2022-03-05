https://ria.ru/20220305/dialog-1776799611.html

В Пекине призвали Россию, ЕС, НАТО и США поговорить на равных

В Пекине призвали Россию, ЕС, НАТО и США поговорить на равных - РИА Новости, 05.03.2022

В Пекине призвали Россию, ЕС, НАТО и США поговорить на равных

Китай призывает РФ, ЕС, НАТО и США вести диалог на равноправной основе и посмотреть в лицо противоречиям, копившимся долгие годы, заявил в субботу министр... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:44

2022-03-05T17:44

2022-03-05T18:16

в мире

китай

мид кнр

ван и (политик)

сша

россия

нато

евросоюз

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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Китай призывает РФ, ЕС, НАТО и США вести диалог на равноправной основе и посмотреть в лицо противоречиям, копившимся долгие годы, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Мы призываем США, НАТО, Европейский союз и Россию вести равноправный диалог, посмотреть в лицо противоречиям и проблемам, копившимся на протяжении многих лет", - заявил дипломат, слова которого приводит МИД КНР.Вместе с тем он призвал серьезно отнестись к негативному влиянию, которое оказывает расширение НАТО на восток на обстановку в сфере безопасности для России. Ван И также призвал добиваться построения сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимости безопасности.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/konflikt-1776730662.html

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html

китай

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, мид кнр, ван и (политик), сша, россия, нато, евросоюз, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр