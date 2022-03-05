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Danone заявила, что не планирует уходить с российского рынка
Danone заявила, что не планирует уходить с российского рынка - РИА Новости, 05.03.2022
Danone заявила, что не планирует уходить с российского рынка
Компания Danone не планирует останавливать свою деятельность в России, работает в штатном режиме, сообщает ее пресс-служба РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:02
2022-03-05T17:02
экономика
россия
danone
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Компания Danone не планирует останавливать свою деятельность в России, работает в штатном режиме, сообщает ее пресс-служба РИА Новости.Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России - с 1992 года. В ГК Danone в России производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тема" и другими.
https://ria.ru/20220305/frantsiya-1776729760.html
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экономика, россия, danone
17:02 05.03.2022
 
Danone заявила, что не планирует уходить с российского рынка

Компания Danone не планирует уходить с российского рынка и работает в штатном режиме

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПроизводственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре
Производственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Производственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Компания Danone не планирует останавливать свою деятельность в России, работает в штатном режиме, сообщает ее пресс-служба РИА Новости.
"Главными приоритетами компании Danone в России на данный момент являются безопасность наших людей и поддержание бесперебойной работы бизнеса ... Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 14:20
Франция посоветовала своим компаниям не спешить покидать Россию, пишут СМИ
Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России - с 1992 года. В ГК Danone в России производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тема" и другими.
 
ЭкономикаРоссияDanone
 
 
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