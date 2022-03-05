https://ria.ru/20220305/danone-1776787165.html

Danone заявила, что не планирует уходить с российского рынка

Danone заявила, что не планирует уходить с российского рынка - РИА Новости, 05.03.2022

Danone заявила, что не планирует уходить с российского рынка

Компания Danone не планирует останавливать свою деятельность в России, работает в штатном режиме, сообщает ее пресс-служба РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:02

2022-03-05T17:02

2022-03-05T17:02

экономика

россия

danone

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Компания Danone не планирует останавливать свою деятельность в России, работает в штатном режиме, сообщает ее пресс-служба РИА Новости.Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России - с 1992 года. В ГК Danone в России производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тема" и другими.

https://ria.ru/20220305/frantsiya-1776729760.html

россия

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, россия, danone