https://ria.ru/20220305/covid-19-1776664459.html

Минздрав разрешил центру Гамалеи исследования препарата от COVID-19

Минздрав разрешил центру Гамалеи исследования препарата от COVID-19 - РИА Новости, 05.03.2022

Минздрав разрешил центру Гамалеи исследования препарата от COVID-19

Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:33

2022-03-05T10:33

2022-03-05T10:38

распространение коронавируса

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований."Оценка переносимости, безопасности, иммуногенности и фармакокинетики лекарственного препарата для ранней этиотропной терапии коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2, на основе гуманизированных моноклональных антител при однократном введении у здоровых добровольцев", - говорится в документе.Предполагается, что в исследовании примут участие 101 доброволец, завершить изучение планируется 31 декабря 2022 года, уточняется в реестре.

https://ria.ru/20220302/koronavirus-1776039712.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии