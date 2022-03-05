https://ria.ru/20220305/covid-19-1776664459.html
Минздрав разрешил центру Гамалеи исследования препарата от COVID-19
Минздрав разрешил центру Гамалеи исследования препарата от COVID-19 - РИА Новости, 05.03.2022
Минздрав разрешил центру Гамалеи исследования препарата от COVID-19
Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:33
2022-03-05T10:33
2022-03-05T10:38
распространение коронавируса
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований."Оценка переносимости, безопасности, иммуногенности и фармакокинетики лекарственного препарата для ранней этиотропной терапии коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2, на основе гуманизированных моноклональных антител при однократном введении у здоровых добровольцев", - говорится в документе.Предполагается, что в исследовании примут участие 101 доброволец, завершить изучение планируется 31 декабря 2022 года, уточняется в реестре.
https://ria.ru/20220302/koronavirus-1776039712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:33 05.03.2022 (обновлено: 10:38 05.03.2022)
Минздрав разрешил центру Гамалеи исследования препарата от COVID-19
Центру Гамалеи разрешили исследовать препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.
"Оценка переносимости, безопасности, иммуногенности и фармакокинетики лекарственного препарата для ранней этиотропной терапии коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2, на основе гуманизированных моноклональных антител при однократном введении у здоровых добровольцев", - говорится в документе.
Предполагается, что в исследовании примут участие 101 доброволец, завершить изучение планируется 31 декабря 2022 года, уточняется в реестре.