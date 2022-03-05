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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220305/covid-19-1776664459.html
Минздрав разрешил центру Гамалеи исследования препарата от COVID-19
Минздрав разрешил центру Гамалеи исследования препарата от COVID-19 - РИА Новости, 05.03.2022
Минздрав разрешил центру Гамалеи исследования препарата от COVID-19
Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:33
2022-03-05T10:38
распространение коронавируса
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований."Оценка переносимости, безопасности, иммуногенности и фармакокинетики лекарственного препарата для ранней этиотропной терапии коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2, на основе гуманизированных моноклональных антител при однократном введении у здоровых добровольцев", - говорится в документе.Предполагается, что в исследовании примут участие 101 доброволец, завершить изучение планируется 31 декабря 2022 года, уточняется в реестре.
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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:33 05.03.2022 (обновлено: 10:38 05.03.2022)
 
Минздрав разрешил центру Гамалеи исследования препарата от COVID-19

Центру Гамалеи разрешили исследовать препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител

© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.
"Оценка переносимости, безопасности, иммуногенности и фармакокинетики лекарственного препарата для ранней этиотропной терапии коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2, на основе гуманизированных моноклональных антител при однократном введении у здоровых добровольцев", - говорится в документе.
Предполагается, что в исследовании примут участие 101 доброволец, завершить изучение планируется 31 декабря 2022 года, уточняется в реестре.
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Распространение коронавирусаНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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