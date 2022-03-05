https://ria.ru/20220305/cnn-1776631086.html

CNN заявила о прекращении вещания в России

CNN заявила о прекращении вещания в России - РИА Новости, 05.03.2022

CNN заявила о прекращении вещания в России

Американская телекомпания CNN объявила о прекращении вещания в России. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T01:21

2022-03-05T01:21

2022-03-05T01:29

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149721/52/1497215215_0:2408:3384:4312_1920x0_80_0_0_f59cdd252860ac66d282013e80b73431.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Американская телекомпания CNN объявила о прекращении вещания в России."CNN прекратит вещание в России, в то время как мы продолжаем оценивать ситуацию и наши дальнейшие шаги", - говорится в ее заявлении.CNN последовала примеру целого ряда западных СМИ, которые приостанавливают свою деятельность в России и отзывают сотрудников из-за нового закона об уголовной ответственности за распространение "фейков" о действиях российских вооруженных сил.

https://ria.ru/20220305/blumberg-1776629978.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия