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https://ria.ru/20220305/cnn-1776631086.html
CNN заявила о прекращении вещания в России
CNN заявила о прекращении вещания в России - РИА Новости, 05.03.2022
CNN заявила о прекращении вещания в России
Американская телекомпания CNN объявила о прекращении вещания в России. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T01:21
2022-03-05T01:29
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Американская телекомпания CNN объявила о прекращении вещания в России."CNN прекратит вещание в России, в то время как мы продолжаем оценивать ситуацию и наши дальнейшие шаги", - говорится в ее заявлении.CNN последовала примеру целого ряда западных СМИ, которые приостанавливают свою деятельность в России и отзывают сотрудников из-за нового закона об уголовной ответственности за распространение "фейков" о действиях российских вооруженных сил.
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60
в мире, россия
01:21 05.03.2022 (обновлено: 01:29 05.03.2022)
 
CNN заявила о прекращении вещания в России

Американская телекомпания CNN заявила о прекращении вещания в России

© AP Photo / David GoldmanПрохожие у здания штаб-квартиры CNN
Прохожие у здания штаб-квартиры CNN - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / David Goldman
Прохожие у здания штаб-квартиры CNN
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Американская телекомпания CNN объявила о прекращении вещания в России.
"CNN прекратит вещание в России, в то время как мы продолжаем оценивать ситуацию и наши дальнейшие шаги", - говорится в ее заявлении.
Стенд компании Bloomberg - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 01:11
Блумберг приостанавливает работу своих журналистов в России
CNN последовала примеру целого ряда западных СМИ, которые приостанавливают свою деятельность в России и отзывают сотрудников из-за нового закона об уголовной ответственности за распространение "фейков" о действиях российских вооруженных сил.
 
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