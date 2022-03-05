https://ria.ru/20220305/chs-1776766462.html

Путин заявил, что особое положение и режим ЧС вводить не планируется

Путин заявил, что особое положение и режим ЧС вводить не планируется - РИА Новости, 05.03.2022

Путин заявил, что особое положение и режим ЧС вводить не планируется

Планов вводить особое положение и режим ЧС у российского руководства нет, заявил президент Владимир Путин на встрече с представительницами летного состава... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:11

2022-03-05T16:11

2022-03-05T17:50

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Планов вводить особое положение и режим ЧС у российского руководства нет, заявил президент Владимир Путин на встрече с представительницами летного состава отечественных авиакомпаний.Он заметил, что первая мера используется для реакции на масштабные внутренние угрозы, а вторая — при техногенной или природной катастрофе."Но, слава богу, у нас нет сейчас такого. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, не планируем, нет такой необходимости сегодня", — сказал глава государства.По его словам, ни один призывник не участвует в операции на Украине — в ней задействованы только профессионалы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть потери с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/konflikt-1776730662.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин