16:11 05.03.2022 (обновлено: 17:50 05.03.2022)
Путин заявил, что особое положение и режим ЧС вводить не планируется
Путин заявил, что особое положение и режим ЧС на территории России вводить не планируется
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Планов вводить особое положение и режим ЧС у российского руководства нет, заявил президент Владимир Путин на встрече с представительницами летного состава отечественных авиакомпаний.
Он заметил, что первая мера используется для реакции на масштабные внутренние угрозы, а вторая — при техногенной или природной катастрофе.
"Но, слава богу, у нас нет сейчас такого. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, не планируем, нет такой необходимости сегодня", — сказал глава государства.
По его словам, ни один призывник не участвует в операции на Украине — в ней задействованы только профессионалы.
"В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни — защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью", — добавил президент.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть потери с обеих сторон.