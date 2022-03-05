Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/chs-1776766462.html
Путин заявил, что особое положение и режим ЧС вводить не планируется
Путин заявил, что особое положение и режим ЧС вводить не планируется - РИА Новости, 05.03.2022
Путин заявил, что особое положение и режим ЧС вводить не планируется
Планов вводить особое положение и режим ЧС у российского руководства нет, заявил президент Владимир Путин на встрече с представительницами летного состава... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:11
2022-03-05T17:50
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776364001_145:0:2864:1529_1920x0_80_0_0_8002385a5569a3c2b447820047ad4c6c.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Планов вводить особое положение и режим ЧС у российского руководства нет, заявил президент Владимир Путин на встрече с представительницами летного состава отечественных авиакомпаний.Он заметил, что первая мера используется для реакции на масштабные внутренние угрозы, а вторая — при техногенной или природной катастрофе."Но, слава богу, у нас нет сейчас такого. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, не планируем, нет такой необходимости сегодня", — сказал глава государства.По его словам, ни один призывник не участвует в операции на Украине — в ней задействованы только профессионалы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть потери с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/konflikt-1776730662.html
https://ria.ru/20220305/zelenskiy-1776653724.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776364001_545:0:2666:1591_1920x0_80_0_0_ef2ea7f980abc71f529afc25f4c2399e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин
16:11 05.03.2022 (обновлено: 17:50 05.03.2022)
 
Путин заявил, что особое положение и режим ЧС вводить не планируется

Путин заявил, что особое положение и режим ЧС на территории России вводить не планируется

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Планов вводить особое положение и режим ЧС у российского руководства нет, заявил президент Владимир Путин на встрече с представительницами летного состава отечественных авиакомпаний.
Он заметил, что первая мера используется для реакции на масштабные внутренние угрозы, а вторая — при техногенной или природной катастрофе.
Лавров о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт между НАТО и Россией - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 14:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров заявил о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт НАТО и России
"Но, слава богу, у нас нет сейчас такого. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, не планируем, нет такой необходимости сегодня", — сказал глава государства.
По его словам, ни один призывник не участвует в операции на Украине — в ней задействованы только профессионалы.
"В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни — защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью", — добавил президент.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть потери с обеих сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 09:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Азаров допустил эвакуацию Зеленского США
 
Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала