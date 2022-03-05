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Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России
Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России - РИА Новости, 05.03.2022
Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России
Ювелирный дом Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России на фоне ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T02:12
2022-03-05T02:12
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ювелирный дом Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России на фоне ситуации вокруг Украины.Ювелирный дом отметил, что поддерживает контакт с сотрудниками на Украине, а также сообщил о намерении сделать пожертвование гуманитарной организации, чтобы помочь беженцам из страны.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, украина
02:12 05.03.2022
 
Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России

Ювелирный дом Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России

© AP Photo / Eugene HoshikoПрохожий на фоне рекламного баннера Cartier
Прохожий на фоне рекламного баннера Cartier - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Прохожий на фоне рекламного баннера Cartier
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ювелирный дом Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России на фоне ситуации вокруг Украины.
"Cartier выражает глубокие соболезнования нашим коллегам, их семьям и друзьям, которых коснулась трагическая ситуация на Украине... Учитывая нынешнюю глобальную ситуацию, мы с сожалением остановили нашу работу на Украине 24 февраля и приостановили коммерческую деятельность в России 3 марта", - сообщается в заявлении ювелирного дома.
Ювелирный дом отметил, что поддерживает контакт с сотрудниками на Украине, а также сообщил о намерении сделать пожертвование гуманитарной организации, чтобы помочь беженцам из страны.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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