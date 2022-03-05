Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России
Ювелирный дом Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России
© AP Photo / Eugene HoshikoПрохожий на фоне рекламного баннера Cartier
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Прохожий на фоне рекламного баннера Cartier
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ювелирный дом Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России на фоне ситуации вокруг Украины.
"Cartier выражает глубокие соболезнования нашим коллегам, их семьям и друзьям, которых коснулась трагическая ситуация на Украине... Учитывая нынешнюю глобальную ситуацию, мы с сожалением остановили нашу работу на Украине 24 февраля и приостановили коммерческую деятельность в России 3 марта", - сообщается в заявлении ювелирного дома.
Ювелирный дом отметил, что поддерживает контакт с сотрудниками на Украине, а также сообщил о намерении сделать пожертвование гуманитарной организации, чтобы помочь беженцам из страны.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.