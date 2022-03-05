https://ria.ru/20220305/cartier-1776632538.html

Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России

Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России - РИА Новости, 05.03.2022

Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России

Ювелирный дом Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России на фоне ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T02:12

2022-03-05T02:12

2022-03-05T02:12

в мире

россия

украина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ювелирный дом Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России на фоне ситуации вокруг Украины.Ювелирный дом отметил, что поддерживает контакт с сотрудниками на Украине, а также сообщил о намерении сделать пожертвование гуманитарной организации, чтобы помочь беженцам из страны.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/magaziny-1776629234.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина