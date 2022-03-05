https://ria.ru/20220305/byudzhet-1776638642.html
Китай увеличит военный бюджет в 2022 году
Китай увеличит военный бюджет в 2022 году - РИА Новости, 05.03.2022
Китай увеличит военный бюджет в 2022 году
Китай в 2022 году увеличит военный бюджет на 7,1%, говорится в обнародованном в субботу проекте бюджета. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T05:21
2022-03-05T05:21
2022-03-05T06:08
китай
в мире
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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Китай в 2022 году увеличит военный бюджет на 7,1%, говорится в обнародованном в субботу проекте бюджета.В проекте указано, что "необходимо претворять в жизнь военно-стратегический курс новой эпохи, поддерживать форсирование модернизации национальной обороны и вооруженных сил, стимулировать инновационное развитие оборонной науки, техники и промышленности"."Следует совершенствовать систему политических установок, нацеленных на социальное обеспечение демобилизованных военнослужащих, налаживать работу по устройству и обеспечению занятости отставных военных, продолжать повышать нормы пособий и дотаций для военных льготников", указано в проекте бюджета.Китай ежегодно увеличивает расходы на оборону, в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США. Согласно бюджету на 2021 год, военные расходы должны были вырасти на 6,8% и составить 1,355 триллиона юаней (209 миллиардов долларов). Эта тенденция вызывает опасения и критику других государств, однако власти Китая заявляют, что военные расходы страны целесообразны и они будут сохранять умеренный и стабильный рост в соответствии с экономическим развитием страны.В докладе также отмечается, что расходы на национальную оборону в 2021 году составили 100% от намеченного бюджетом показателя.Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в субботу, она продлится до 11 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы страны на предстоящий год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире
05:21 05.03.2022 (обновлено: 06:08 05.03.2022)
Китай увеличит военный бюджет в 2022 году
Китай увеличит военный бюджет на 7,1 процента в 2022 году
ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Китай в 2022 году увеличит военный бюджет на 7,1%, говорится в обнародованном в субботу проекте бюджета.
"Расходы на национальную оборону - 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов) с приростом 7,1%", - говорится в документе.
В проекте указано, что "необходимо претворять в жизнь военно-стратегический курс новой эпохи, поддерживать форсирование модернизации национальной обороны и вооруженных сил, стимулировать инновационное развитие оборонной науки, техники и промышленности".
"Следует совершенствовать систему политических установок, нацеленных на социальное обеспечение демобилизованных военнослужащих, налаживать работу по устройству и обеспечению занятости отставных военных, продолжать повышать нормы пособий и дотаций для военных льготников", указано в проекте бюджета.
Китай
ежегодно увеличивает расходы на оборону, в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США
. Согласно бюджету на 2021 год, военные расходы должны были вырасти на 6,8% и составить 1,355 триллиона юаней (209 миллиардов долларов). Эта тенденция вызывает опасения и критику других государств, однако власти Китая заявляют, что военные расходы страны целесообразны и они будут сохранять умеренный и стабильный рост в соответствии с экономическим развитием страны.
В докладе также отмечается, что расходы на национальную оборону в 2021 году составили 100% от намеченного бюджетом показателя.
Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП
) 13-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине
в субботу, она продлится до 11 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы страны на предстоящий год.