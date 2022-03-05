https://ria.ru/20220305/bunker-1776634059.html

Азаров рассказал о бункере Зеленского в Киеве

Азаров рассказал о бункере Зеленского в Киеве - РИА Новости, 05.03.2022

Азаров рассказал о бункере Зеленского в Киеве

"Президентский" бункер в Киеве, в котором, предположительно, укрывается Владимир Зеленский, защищен от ядерного удара, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T03:07

2022-03-05T03:07

2022-03-05T08:54

в мире

украина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Президентский" бункер в Киеве, в котором, предположительно, укрывается Владимир Зеленский, защищен от ядерного удара, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров."Если он находится в Киеве, вот, в известном мне хорошо бункере на территории администрации президента, то это абсолютно защищенный, еще в советское время подготовленный бункер для работы высшего политического и военного руководства, тогда советской республики, в условиях атомного нападения. Вы можете себе представить: прямое попадание ядерного боеприпаса не причинит никакого вреда обитателям этого бункера", - заявил Азаров.Он добавил, что в бункере есть несколько запасных выходов, "громадное количество помещений, оборудованных всем необходимым для отдыха, работы и так далее"."Более того, там есть выходы, которые позволяют буквально в считанные минуты попасть на вертолетную площадку, а дальше, так сказать, дело такое. То есть ему абсолютно ничего не угрожает", - сказал Азаров.При этом он подчеркнул, что до сих пор непонятно, находится ли Зеленский именно в Киеве. "А не находится где-то за границей. Это же тоже трудно сказать", - отметил Азаров.

https://ria.ru/20220305/sammit-1776626343.html

украина

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Азаров рассказал о президентском бункере в Киеве "Президентский" бункер в Киеве, в котором, предположительно, укрывается Владимир Зеленский, защищен от ядерного удара, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. "Если он находится в Киеве, вот, в известном мне хорошо бункере на территории администрации президента, то это абсолютно защищенный, еще в советское время подготовленный бункер для работы высшего политического и военного руководства, тогда советской республики, в условиях атомного нападения. Вы можете себе представить: прямое попадание ядерного боеприпаса не причинит никакого вреда обитателям этого бункера", - заявил Азаров. 2022-03-05T03:07 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина