Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/bunker-1776634059.html
Азаров рассказал о бункере Зеленского в Киеве
Азаров рассказал о бункере Зеленского в Киеве - РИА Новости, 05.03.2022
Азаров рассказал о бункере Зеленского в Киеве
"Президентский" бункер в Киеве, в котором, предположительно, укрывается Владимир Зеленский, защищен от ядерного удара, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T03:07
2022-03-05T08:54
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776646209_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2997d6b20445d7864a936ecbce66d27.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Президентский" бункер в Киеве, в котором, предположительно, укрывается Владимир Зеленский, защищен от ядерного удара, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров."Если он находится в Киеве, вот, в известном мне хорошо бункере на территории администрации президента, то это абсолютно защищенный, еще в советское время подготовленный бункер для работы высшего политического и военного руководства, тогда советской республики, в условиях атомного нападения. Вы можете себе представить: прямое попадание ядерного боеприпаса не причинит никакого вреда обитателям этого бункера", - заявил Азаров.Он добавил, что в бункере есть несколько запасных выходов, "громадное количество помещений, оборудованных всем необходимым для отдыха, работы и так далее"."Более того, там есть выходы, которые позволяют буквально в считанные минуты попасть на вертолетную площадку, а дальше, так сказать, дело такое. То есть ему абсолютно ничего не угрожает", - сказал Азаров.При этом он подчеркнул, что до сих пор непонятно, находится ли Зеленский именно в Киеве. "А не находится где-то за границей. Это же тоже трудно сказать", - отметил Азаров.
https://ria.ru/20220305/sammit-1776626343.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Азаров рассказал о президентском бункере в Киеве
"Президентский" бункер в Киеве, в котором, предположительно, укрывается Владимир Зеленский, защищен от ядерного удара, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. "Если он находится в Киеве, вот, в известном мне хорошо бункере на территории администрации президента, то это абсолютно защищенный, еще в советское время подготовленный бункер для работы высшего политического и военного руководства, тогда советской республики, в условиях атомного нападения. Вы можете себе представить: прямое попадание ядерного боеприпаса не причинит никакого вреда обитателям этого бункера", - заявил Азаров.
2022-03-05T03:07
true
PT1M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776646209_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_240d90ff020849a29ee48515d3889266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
03:07 05.03.2022 (обновлено: 08:54 05.03.2022)
 
Азаров рассказал о бункере Зеленского в Киеве

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что бункер Зеленского защищен от ядерного удара

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Президентский" бункер в Киеве, в котором, предположительно, укрывается Владимир Зеленский, защищен от ядерного удара, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Если он находится в Киеве, вот, в известном мне хорошо бункере на территории администрации президента, то это абсолютно защищенный, еще в советское время подготовленный бункер для работы высшего политического и военного руководства, тогда советской республики, в условиях атомного нападения. Вы можете себе представить: прямое попадание ядерного боеприпаса не причинит никакого вреда обитателям этого бункера", - заявил Азаров.
Он добавил, что в бункере есть несколько запасных выходов, "громадное количество помещений, оборудованных всем необходимым для отдыха, работы и так далее".
"Более того, там есть выходы, которые позволяют буквально в считанные минуты попасть на вертолетную площадку, а дальше, так сказать, дело такое. То есть ему абсолютно ничего не угрожает", - сказал Азаров.
При этом он подчеркнул, что до сих пор непонятно, находится ли Зеленский именно в Киеве. "А не находится где-то за границей. Это же тоже трудно сказать", - отметил Азаров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 00:20
Зеленский назвал саммит НАТО слабым
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала