https://ria.ru/20220305/bunker-1776634059.html
Азаров рассказал о бункере Зеленского в Киеве
Азаров рассказал о бункере Зеленского в Киеве - РИА Новости, 05.03.2022
Азаров рассказал о бункере Зеленского в Киеве
"Президентский" бункер в Киеве, в котором, предположительно, укрывается Владимир Зеленский, защищен от ядерного удара, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T03:07
2022-03-05T03:07
2022-03-05T08:54
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776646209_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2997d6b20445d7864a936ecbce66d27.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Президентский" бункер в Киеве, в котором, предположительно, укрывается Владимир Зеленский, защищен от ядерного удара, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров."Если он находится в Киеве, вот, в известном мне хорошо бункере на территории администрации президента, то это абсолютно защищенный, еще в советское время подготовленный бункер для работы высшего политического и военного руководства, тогда советской республики, в условиях атомного нападения. Вы можете себе представить: прямое попадание ядерного боеприпаса не причинит никакого вреда обитателям этого бункера", - заявил Азаров.Он добавил, что в бункере есть несколько запасных выходов, "громадное количество помещений, оборудованных всем необходимым для отдыха, работы и так далее"."Более того, там есть выходы, которые позволяют буквально в считанные минуты попасть на вертолетную площадку, а дальше, так сказать, дело такое. То есть ему абсолютно ничего не угрожает", - сказал Азаров.При этом он подчеркнул, что до сих пор непонятно, находится ли Зеленский именно в Киеве. "А не находится где-то за границей. Это же тоже трудно сказать", - отметил Азаров.
https://ria.ru/20220305/sammit-1776626343.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776646209_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_240d90ff020849a29ee48515d3889266.jpg
Азаров рассказал о президентском бункере в Киеве
"Президентский" бункер в Киеве, в котором, предположительно, укрывается Владимир Зеленский, защищен от ядерного удара, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. "Если он находится в Киеве, вот, в известном мне хорошо бункере на территории администрации президента, то это абсолютно защищенный, еще в советское время подготовленный бункер для работы высшего политического и военного руководства, тогда советской республики, в условиях атомного нападения. Вы можете себе представить: прямое попадание ядерного боеприпаса не причинит никакого вреда обитателям этого бункера", - заявил Азаров.
2022-03-05T03:07
true
PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
03:07 05.03.2022 (обновлено: 08:54 05.03.2022)
Азаров рассказал о бункере Зеленского в Киеве
Экс-премьер Украины Азаров заявил, что бункер Зеленского защищен от ядерного удара
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Президентский" бункер в Киеве, в котором, предположительно, укрывается Владимир Зеленский, защищен от ядерного удара, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Если он находится в Киеве, вот, в известном мне хорошо бункере на территории администрации президента, то это абсолютно защищенный, еще в советское время подготовленный бункер для работы высшего политического и военного руководства, тогда советской республики, в условиях атомного нападения. Вы можете себе представить: прямое попадание ядерного боеприпаса не причинит никакого вреда обитателям этого бункера", - заявил Азаров.
Он добавил, что в бункере есть несколько запасных выходов, "громадное количество помещений, оборудованных всем необходимым для отдыха, работы и так далее".
"Более того, там есть выходы, которые позволяют буквально в считанные минуты попасть на вертолетную площадку, а дальше, так сказать, дело такое. То есть ему абсолютно ничего не угрожает", - сказал Азаров.
При этом он подчеркнул, что до сих пор непонятно, находится ли Зеленский именно в Киеве
. "А не находится где-то за границей. Это же тоже трудно сказать", - отметил Азаров.