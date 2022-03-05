https://ria.ru/20220305/britaniya-1776850726.html

Посол в Лондоне рассказал о положении россиян в Британии

Посол в Лондоне рассказал о положении россиян в Британии - РИА Новости, 05.03.2022

Посол в Лондоне рассказал о положении россиян в Британии

Просьб о помощи от российских граждан к посольству России в Британии пока немного, это не носит массовый характер, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T22:03

2022-03-05T22:03

2022-03-05T22:03

россия

андрей келин

великобритания

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Просьб о помощи от российских граждан к посольству России в Британии пока немного, это не носит массовый характер, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Вы знаете, немного, честно говоря, таких просьб. Не могу сказать, что они имеют массовый характер. Буквально их единицы. Мы на все это отвечаем, без сомнения, помогаем тем, чем можем. Но ситуация пока не зашла слишком далеко, чтобы это имело массовый характер, катастрофический", - сказал Келин в эфире стрима "Соловьев Live" на YouTube.

https://ria.ru/20220305/natsionalisty-1776802162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, андрей келин, великобритания, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)