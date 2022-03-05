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Посол в Лондоне рассказал о положении россиян в Британии
Посол в Лондоне рассказал о положении россиян в Британии - РИА Новости, 05.03.2022
Посол в Лондоне рассказал о положении россиян в Британии
Просьб о помощи от российских граждан к посольству России в Британии пока немного, это не носит массовый характер, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T22:03
2022-03-05T22:03
россия
андрей келин
великобритания
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Просьб о помощи от российских граждан к посольству России в Британии пока немного, это не носит массовый характер, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Вы знаете, немного, честно говоря, таких просьб. Не могу сказать, что они имеют массовый характер. Буквально их единицы. Мы на все это отвечаем, без сомнения, помогаем тем, чем можем. Но ситуация пока не зашла слишком далеко, чтобы это имело массовый характер, катастрофический", - сказал Келин в эфире стрима "Соловьев Live" на YouTube.
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россия, андрей келин, великобритания, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:03 05.03.2022
 
Посол в Лондоне рассказал о положении россиян в Британии

Посол в Лондоне Келин заявил, что просьб о помощи от россиян в Британии пока немного

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Просьб о помощи от российских граждан к посольству России в Британии пока немного, это не носит массовый характер, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Вы знаете, немного, честно говоря, таких просьб. Не могу сказать, что они имеют массовый характер. Буквально их единицы. Мы на все это отвечаем, без сомнения, помогаем тем, чем можем. Но ситуация пока не зашла слишком далеко, чтобы это имело массовый характер, катастрофический", - сказал Келин в эфире стрима "Соловьев Live" на YouTube.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 17:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД заявил, что не забудет сотрудничество Лондона с националистами в Киеве
 
РоссияАндрей КелинВеликобританияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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