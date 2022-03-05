https://ria.ru/20220305/briks-1776647789.html

Формат БРИКС будет работать в новых условиях, заявил посол в Бразилии

Формат БРИКС будет работать в новых условиях, заявил посол в Бразилии - РИА Новости, 05.03.2022

Формат БРИКС будет работать в новых условиях, заявил посол в Бразилии

Формат работы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в условиях санкций может измениться, сейчас открываются новые возможности для укрепления партнерства в РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:03

2022-03-05T09:03

2022-03-05T09:07

в мире

новый банк развития

брикс

алексей лабецкий

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МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Формат работы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в условиях санкций может измениться, сейчас открываются новые возможности для укрепления партнерства в сферах совпадения интересов, заявил РИА Новости посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий."Пять стран с собственными идентичностью, большим экономическим и политическим весом соединились, чтобы достичь единых экономических и политических целей. Этот формат активно работает сегодня под китайским председательством. Естественно, что, видимо, в новых условиях и формат будет работать в новых условиях", - заявил российский посол.По словам дипломата, текущий международный кризис открывает новые возможности для сотрудничества в рамках БРИКС."Мы видим возможности, которые сегодня открываются, для того, чтобы укрепить наше взаимодействие там, где наши интересы совпадают", - сказал Лабецкий.Глава российской дипмиссии указал на кратный рост контактов в рамках БРИКС, который произошел за 10 лет, а также активное инвестиционное сотрудничество по линии учрежденного 5 странами Нового банка развития."Более 150 мероприятий по линии различных министерств, ведомств, компаний проходит за год. Хочу особо отметить, что на экономическом треке Новый банк развития (БРИКС - ред.) - это инструмент активного и работающего инвестиционного сотрудничества и взаимодействия, руководит которым сегодня представитель Бразилии", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20220303/briks-1776208244.html

https://ria.ru/20220305/braziliya-1776646075.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, новый банк развития, брикс, алексей лабецкий