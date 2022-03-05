https://ria.ru/20220305/braziliya-1776642768.html
Россия и Бразилия намерены сохранить и развивать товарооборот
Россия и Бразилия намерены сохранить и развивать товарооборот - РИА Новости, 05.03.2022
Россия и Бразилия намерены сохранить и развивать товарооборот
Россия и Бразилия нацелены на сохранение существующих торгово-экономических и инвестиционных связей, особое место в них занимает поставка российских удобрений,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T08:05
2022-03-05T08:05
2022-03-05T08:23
экономика
владимир путин
жаир болсонару
бразилия
россия
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МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Россия и Бразилия нацелены на сохранение существующих торгово-экономических и инвестиционных связей, особое место в них занимает поставка российских удобрений, рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии Алексей Лабецкий."Бразилия - наш основной торговый партнер на латиноамериканском континенте, товарооборот за прошлый год составил почти 7,5 миллиарда долларов США. Естественно, мы намерены развивать и укреплять эту тенденцию, в том числе и в новых условиях. И в ходе официального визита президента Жаира Болсонару в нашу страну, его переговоров с российским руководством, Владимиром Путиным, был подчеркнут взаимный интерес развития торгово-экономических и инвестиционных связей", - сказал Лабецкий.Российский посол отметил, что Бразилия как крупный рынок для российских удобрений занимает сегодня ведущие позиции в производстве сельскохозяйственной продукции."Российские удобрения играют важную роль в том, чтобы поддерживать и развивать здесь аграрные производства, агропромышленный сектор, который превратился в локомотив бразильской экономики. И мы намерены, впрочем, как и бразильская сторона, делать все для того, чтобы всё то, что было сделано нами и накоплено в предыдущий период, работало и сегодня, и в дальнейшем", - заявил дипломат.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/braziliya-1775491284.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, жаир болсонару, бразилия, россия
08:05 05.03.2022 (обновлено: 08:23 05.03.2022)
Россия и Бразилия намерены сохранить и развивать товарооборот
Посол Лабецкий: Россия и Бразилия намерены развивать товарооборот, несмотря на санкции
МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Россия и Бразилия нацелены на сохранение существующих торгово-экономических и инвестиционных связей, особое место в них занимает поставка российских удобрений, рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии Алексей Лабецкий.
"Бразилия - наш основной торговый партнер на латиноамериканском континенте, товарооборот за прошлый год составил почти 7,5 миллиарда долларов США
. Естественно, мы намерены развивать и укреплять эту тенденцию, в том числе и в новых условиях. И в ходе официального визита президента Жаира Болсонару
в нашу страну, его переговоров с российским руководством, Владимиром Путиным
, был подчеркнут взаимный интерес развития торгово-экономических и инвестиционных связей", - сказал Лабецкий.
Российский посол отметил, что Бразилия
как крупный рынок для российских удобрений занимает сегодня ведущие позиции в производстве сельскохозяйственной продукции.
"Российские удобрения играют важную роль в том, чтобы поддерживать и развивать здесь аграрные производства, агропромышленный сектор, который превратился в локомотив бразильской экономики. И мы намерены, впрочем, как и бразильская сторона, делать все для того, чтобы всё то, что было сделано нами и накоплено в предыдущий период, работало и сегодня, и в дальнейшем", - заявил дипломат.