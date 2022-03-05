https://ria.ru/20220305/booking-1776758135.html

Эксперт объяснил, почему в России обойдутся без Booking

Эксперт объяснил, почему в России обойдутся без Booking - РИА Новости, 05.03.2022

Эксперт объяснил, почему в России обойдутся без Booking

Переходный период для туристической отрасли из-за прекращения работы Booking.com займет максимум до двух месяцев, и уход этого игрока даст шанс отечественным... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:01

2022-03-05T16:01

2022-03-05T16:01

туризм

россия

booking.com

санкции в отношении россии

новости - туризм

туристы

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Переходный период для туристической отрасли из-за прекращения работы Booking.com займет максимум до двух месяцев, и уход этого игрока даст шанс отечественным площадкам бронирования отелей, заявил РИА Новости руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.По его словам, в ситуации "точно нет никакой трагедии". "Рисков для российской туристической отрасли я совсем не наблюдаю. Переходный период продлится месяц, максимум два. Это время, необходимое для адаптации отелям, другим площадкам бронирования и, собственно, самим туристам", – сказал Уманский.По его словам, в России достаточно альтернативных сервисов, которые займут освободившуюся нишу. "Есть очень много проектов, способных обеспечить загрузку отелей", – подчеркнул Уманский.Ранее стало известно, что Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России "в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране". Booking был самым крупным подобным сервисом в России, на него приходилось около 35-40 процентов бронирований, а в ряде регионов – и больше.

https://ria.ru/20220131/booking-1770341812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

россия, booking.com, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы, туризм