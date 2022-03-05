Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220305/booking-1776758135.html
Эксперт объяснил, почему в России обойдутся без Booking
Эксперт объяснил, почему в России обойдутся без Booking - РИА Новости, 05.03.2022
Эксперт объяснил, почему в России обойдутся без Booking
Переходный период для туристической отрасли из-за прекращения работы Booking.com займет максимум до двух месяцев, и уход этого игрока даст шанс отечественным... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:01
2022-03-05T16:01
туризм
россия
booking.com
санкции в отношении россии
новости - туризм
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569291213_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_6cd928c02a6267ff3f9fabc6c2b7b7ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Переходный период для туристической отрасли из-за прекращения работы Booking.com займет максимум до двух месяцев, и уход этого игрока даст шанс отечественным площадкам бронирования отелей, заявил РИА Новости руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.По его словам, в ситуации "точно нет никакой трагедии". "Рисков для российской туристической отрасли я совсем не наблюдаю. Переходный период продлится месяц, максимум два. Это время, необходимое для адаптации отелям, другим площадкам бронирования и, собственно, самим туристам", – сказал Уманский.По его словам, в России достаточно альтернативных сервисов, которые займут освободившуюся нишу. "Есть очень много проектов, способных обеспечить загрузку отелей", – подчеркнул Уманский.Ранее стало известно, что Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России "в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране". Booking был самым крупным подобным сервисом в России, на него приходилось около 35-40 процентов бронирований, а в ряде регионов – и больше.
https://ria.ru/20220131/booking-1770341812.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569291213_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_1e4e964212bbaecdd6432a5c2949e447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, booking.com, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы, туризм
16:01 05.03.2022
 
Эксперт объяснил, почему в России обойдутся без Booking

РСТ: переходный период для туротрасли из-за ухода Booking займет максимум до 2 месяцев

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГостиница
Гостиница - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Переходный период для туристической отрасли из-за прекращения работы Booking.com займет максимум до двух месяцев, и уход этого игрока даст шанс отечественным площадкам бронирования отелей, заявил РИА Новости руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Booking.com за счет своего рекламного бюджета, выкупая по сути весь коммерческий трафик, был исторически монополистом на нашем рынке. Альтернативные площадки были заблокированы. Сейчас мы получим бодрое развитие альтернативных отечественных сервисов, полноценное импортозамещение в этом направлении", – сказал Уманский.

По его словам, в ситуации "точно нет никакой трагедии". "Рисков для российской туристической отрасли я совсем не наблюдаю. Переходный период продлится месяц, максимум два. Это время, необходимое для адаптации отелям, другим площадкам бронирования и, собственно, самим туристам", – сказал Уманский.
По его словам, в России достаточно альтернативных сервисов, которые займут освободившуюся нишу. "Есть очень много проектов, способных обеспечить загрузку отелей", – подчеркнул Уманский.
Ранее стало известно, что Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России "в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране". Booking был самым крупным подобным сервисом в России, на него приходилось около 35-40 процентов бронирований, а в ряде регионов – и больше.
Сайт Booking.com - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 16:47Туризм
Booking прокомментировала решение российского суда о выплате штрафа
 
ТуризмРоссияBooking.comСанкции в отношении РоссииНовости - ТуризмтуристыТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала