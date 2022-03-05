https://ria.ru/20220305/booking-1776758135.html
Эксперт объяснил, почему в России обойдутся без Booking
Эксперт объяснил, почему в России обойдутся без Booking - РИА Новости, 05.03.2022
Эксперт объяснил, почему в России обойдутся без Booking
Переходный период для туристической отрасли из-за прекращения работы Booking.com займет максимум до двух месяцев, и уход этого игрока даст шанс отечественным... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:01
2022-03-05T16:01
2022-03-05T16:01
туризм
россия
booking.com
санкции в отношении россии
новости - туризм
туристы
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Переходный период для туристической отрасли из-за прекращения работы Booking.com займет максимум до двух месяцев, и уход этого игрока даст шанс отечественным площадкам бронирования отелей, заявил РИА Новости руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.По его словам, в ситуации "точно нет никакой трагедии". "Рисков для российской туристической отрасли я совсем не наблюдаю. Переходный период продлится месяц, максимум два. Это время, необходимое для адаптации отелям, другим площадкам бронирования и, собственно, самим туристам", – сказал Уманский.По его словам, в России достаточно альтернативных сервисов, которые займут освободившуюся нишу. "Есть очень много проектов, способных обеспечить загрузку отелей", – подчеркнул Уманский.Ранее стало известно, что Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России "в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране". Booking был самым крупным подобным сервисом в России, на него приходилось около 35-40 процентов бронирований, а в ряде регионов – и больше.
https://ria.ru/20220131/booking-1770341812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, booking.com, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы, туризм
Эксперт объяснил, почему в России обойдутся без Booking
РСТ: переходный период для туротрасли из-за ухода Booking займет максимум до 2 месяцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Переходный период для туристической отрасли из-за прекращения работы Booking.com займет максимум до двух месяцев, и уход этого игрока даст шанс отечественным площадкам бронирования отелей, заявил РИА Новости руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Booking.com за счет своего рекламного бюджета, выкупая по сути весь коммерческий трафик, был исторически монополистом на нашем рынке. Альтернативные площадки были заблокированы. Сейчас мы получим бодрое развитие альтернативных отечественных сервисов, полноценное импортозамещение в этом направлении", – сказал Уманский.
По его словам, в ситуации "точно нет никакой трагедии". "Рисков для российской туристической отрасли я совсем не наблюдаю. Переходный период продлится месяц, максимум два. Это время, необходимое для адаптации отелям, другим площадкам бронирования и, собственно, самим туристам", – сказал Уманский.
По его словам, в России достаточно альтернативных сервисов, которые займут освободившуюся нишу. "Есть очень много проектов, способных обеспечить загрузку отелей", – подчеркнул Уманский.
Ранее стало известно, что Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России "в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране". Booking был самым крупным подобным сервисом в России, на него приходилось около 35-40 процентов бронирований, а в ряде регионов – и больше.