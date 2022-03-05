https://ria.ru/20220305/booking-1776645685.html
В комитете ГД прокомментировали приостановку работы Booking в России
В комитете ГД прокомментировали приостановку работы Booking в России - РИА Новости, 05.03.2022
В комитете ГД прокомментировали приостановку работы Booking в России
Депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк заявил, что в приостановке работы сервиса... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T08:43
2022-03-05T08:43
2022-03-05T08:56
туризм
россия
booking.com
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк заявил, что в приостановке работы сервиса бронирования Booking.com в России нет ничего смертельного, открылась дорога возможностей для отечественных сервисов бронирования.Ранее сообщалось, что Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране. Booking был самым крупным подобным сервисом в России, на него приходилось около 35-40% бронирований, а в ряде регионов и больше."Крым восемь лет работал с периодическими отключениями со стороны Booking и постоянно какими-то ограничениями, и никто не разорился. Более того, отечественные сервисы бронирования стали более популярными и востребованными, получив новые возможности для развития. Так что не вижу ничего смертельного. Давно пора дать дорогу нашим отечественным сервисам и поддержать их сейчас, чтобы когда иностранные компании захотят вернуться обратно, мест уже свободных не было на туристическом рынке", - сказал РИА Новости Черняк.По его словам, прекратив работу в России, Booking.com потерял масштабный рынок, вернуть который получится теперь не скоро.
https://ria.ru/20220131/booking-1770341812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, booking.com, новости - туризм
08:43 05.03.2022 (обновлено: 08:56 05.03.2022)
В комитете ГД прокомментировали приостановку работы Booking в России
Член комитета ГД по туризму Черняк: приостановка работы Booking в России не смертельна
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк заявил, что в приостановке работы сервиса бронирования Booking.com в России нет ничего смертельного, открылась дорога возможностей для отечественных сервисов бронирования.
Ранее сообщалось, что Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России
в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране. Booking был самым крупным подобным сервисом в России, на него приходилось около 35-40% бронирований, а в ряде регионов и больше.
"Крым восемь лет работал с периодическими отключениями со стороны Booking и постоянно какими-то ограничениями, и никто не разорился. Более того, отечественные сервисы бронирования стали более популярными и востребованными, получив новые возможности для развития. Так что не вижу ничего смертельного. Давно пора дать дорогу нашим отечественным сервисам и поддержать их сейчас, чтобы когда иностранные компании захотят вернуться обратно, мест уже свободных не было на туристическом рынке", - сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, прекратив работу в России, Booking.com
потерял масштабный рынок, вернуть который получится теперь не скоро.