https://ria.ru/20220305/boeviki-1776765024.html

Путин заявил о боевиках с Ближнего Востока на Украине

Путин заявил о боевиках с Ближнего Востока на Украине - РИА Новости, 05.03.2022

Путин заявил о боевиках с Ближнего Востока на Украине

РИМОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия фиксирует наличие на Украине боевиков с Ближнего Востока и из некоторых европейских стран, они применяют "джихад-мобили",... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:08

2022-03-05T16:08

2022-03-05T16:38

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

ближний восток

украина

донбасс

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РИМОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия фиксирует наличие на Украине боевиков с Ближнего Востока и из некоторых европейских стран, они применяют "джихад-мобили", заявил президент РФ Владимир Путин."Мы фиксируем там же наличие боевиков с Ближнего Востока, из некоторых европейских стран, мы знаем, речь их слышим в эфире. Применяют так называемые джихад-мобили, ну то, что начиняют взрывчаткой автомобили и гонят на войска. Но ничего у них не получается и не получится. Но кто они такие, если не неонацисты?" - сказал Путин в субботу во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, говоря о спецоперации на Украине.По его словам, "именно такими действиями они разрушают свою страну и свою государственность".Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/azov-1776680585.html

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донбасс

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, ближний восток, украина, донбасс