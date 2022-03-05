Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/boeviki-1776765024.html
Путин заявил о боевиках с Ближнего Востока на Украине
Путин заявил о боевиках с Ближнего Востока на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Путин заявил о боевиках с Ближнего Востока на Украине
РИМОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия фиксирует наличие на Украине боевиков с Ближнего Востока и из некоторых европейских стран, они применяют "джихад-мобили",... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:08
2022-03-05T16:38
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
ближний восток
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_0:277:2978:1952_1920x0_80_0_0_c191362ce49e4d6d9d431d94f3461f15.jpg
РИМОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия фиксирует наличие на Украине боевиков с Ближнего Востока и из некоторых европейских стран, они применяют "джихад-мобили", заявил президент РФ Владимир Путин."Мы фиксируем там же наличие боевиков с Ближнего Востока, из некоторых европейских стран, мы знаем, речь их слышим в эфире. Применяют так называемые джихад-мобили, ну то, что начиняют взрывчаткой автомобили и гонят на войска. Но ничего у них не получается и не получится. Но кто они такие, если не неонацисты?" - сказал Путин в субботу во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, говоря о спецоперации на Украине.По его словам, "именно такими действиями они разрушают свою страну и свою государственность".Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/azov-1776680585.html
ближний восток
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_0:0:2604:1952_1920x0_80_0_0_d090e8a52091ba9779166471d6079769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, ближний восток, украина, донбасс
16:08 05.03.2022 (обновлено: 16:38 05.03.2022)
 
Путин заявил о боевиках с Ближнего Востока на Украине

Президент Путин: Россия фиксирует боевиков с Ближнего Востока на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
РИМОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия фиксирует наличие на Украине боевиков с Ближнего Востока и из некоторых европейских стран, они применяют "джихад-мобили", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы фиксируем там же наличие боевиков с Ближнего Востока, из некоторых европейских стран, мы знаем, речь их слышим в эфире. Применяют так называемые джихад-мобили, ну то, что начиняют взрывчаткой автомобили и гонят на войска. Но ничего у них не получается и не получится. Но кто они такие, если не неонацисты?" - сказал Путин в субботу во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, говоря о спецоперации на Украине.
По его словам, "именно такими действиями они разрушают свою страну и свою государственность".
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 11:26В мире
Боевики "Азова" подорвали дом в Мариуполе, заявили в ДНР
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинБлижний ВостокУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала