https://ria.ru/20220305/blumberg-1776629978.html
Блумберг приостанавливает работу своих журналистов в России
Блумберг приостанавливает работу своих журналистов в России - РИА Новости, 05.03.2022
Блумберг приостанавливает работу своих журналистов в России
Новостное агентство Блумберг сообщило, что приостанавливает работу своих журналистов в России на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T01:11
2022-03-05T01:11
2022-03-05T01:23
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Новостное агентство Блумберг сообщило, что приостанавливает работу своих журналистов в России на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России."Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей на территории России", - заявил главный редактор Джон Миклетвэйт.По его мнению, "изменения в уголовном кодексе призваны превратить любого независимого репортера в преступника", что делает "невозможным продолжение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия
01:11 05.03.2022 (обновлено: 01:23 05.03.2022)
Блумберг приостанавливает работу своих журналистов в России
Новостное агентство Блумберг приостанавливает работу своих журналистов в России
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Новостное агентство Блумберг сообщило, что приостанавливает работу своих журналистов в России на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.
"Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей на территории России", - заявил главный редактор Джон Миклетвэйт.
По его мнению, "изменения в уголовном кодексе призваны превратить любого независимого репортера в преступника", что делает "невозможным продолжение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны".