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Блумберг приостанавливает работу своих журналистов в России
Блумберг приостанавливает работу своих журналистов в России - РИА Новости, 05.03.2022
Блумберг приостанавливает работу своих журналистов в России
Новостное агентство Блумберг сообщило, что приостанавливает работу своих журналистов в России на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T01:11
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в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Новостное агентство Блумберг сообщило, что приостанавливает работу своих журналистов в России на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России."Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей на территории России", - заявил главный редактор Джон Миклетвэйт.По его мнению, "изменения в уголовном кодексе призваны превратить любого независимого репортера в преступника", что делает "невозможным продолжение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны".
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в мире, россия
01:11 05.03.2022 (обновлено: 01:23 05.03.2022)
 
Блумберг приостанавливает работу своих журналистов в России

Новостное агентство Блумберг приостанавливает работу своих журналистов в России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Bloomberg
Стенд компании Bloomberg - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд компании Bloomberg
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Новостное агентство Блумберг сообщило, что приостанавливает работу своих журналистов в России на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.
"Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей на территории России", - заявил главный редактор Джон Миклетвэйт.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 22:52
В России ограничили доступ к Twitter
По его мнению, "изменения в уголовном кодексе призваны превратить любого независимого репортера в преступника", что делает "невозможным продолжение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны".
 
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