https://ria.ru/20220305/blumberg-1776629978.html

Блумберг приостанавливает работу своих журналистов в России

Блумберг приостанавливает работу своих журналистов в России - РИА Новости, 05.03.2022

Блумберг приостанавливает работу своих журналистов в России

Новостное агентство Блумберг сообщило, что приостанавливает работу своих журналистов в России на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T01:11

2022-03-05T01:11

2022-03-05T01:23

в мире

россия

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Новостное агентство Блумберг сообщило, что приостанавливает работу своих журналистов в России на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России."Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей на территории России", - заявил главный редактор Джон Миклетвэйт.По его мнению, "изменения в уголовном кодексе призваны превратить любого независимого репортера в преступника", что делает "невозможным продолжение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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