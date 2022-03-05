Блинкен обсудил с главой МИД Китая события на Украине
Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Китая Ван И события на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Китая Ван И события на Украине и подчеркнул, что международное сообщество действует "в унисон", реагируя на действия России, сообщил госдепартамент.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
"Госсекретарь отметил, что мир наблюдает за тем, какие нации выступают за базовые принципы свободы, самоопределения и суверенитета. Он подчеркнул, что мир действует в унисон, чтобы осудить российскую агрессию и отреагировать на нее, обеспечив, чтобы Москва заплатила высокую цену", - сказано в пресс-релизе.