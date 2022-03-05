https://ria.ru/20220305/blinken-1776790396.html

Блинкен обсудил с главой МИД Китая события на Украине

Блинкен обсудил с главой МИД Китая события на Украине - РИА Новости, 05.03.2022

Блинкен обсудил с главой МИД Китая события на Украине

Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Китая Ван И события на Украине и подчеркнул, что международное сообщество действует "в унисон", реагируя на... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:13

2022-03-05T17:13

2022-03-05T17:13

энтони блинкен

сша

китай

мид кнр

в мире

ван и (политик)

украина

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Китая Ван И события на Украине и подчеркнул, что международное сообщество действует "в унисон", реагируя на действия России, сообщил госдепартамент.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России."Госсекретарь отметил, что мир наблюдает за тем, какие нации выступают за базовые принципы свободы, самоопределения и суверенитета. Он подчеркнул, что мир действует в унисон, чтобы осудить российскую агрессию и отреагировать на нее, обеспечив, чтобы Москва заплатила высокую цену", - сказано в пресс-релизе.Китай остается в стороне от организованной США международной кампании давления на Россию.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776707706.html

сша

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энтони блинкен, сша, китай, мид кнр, в мире, ван и (политик), украина