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В Совфеде заявили, что примут дополнительные меры поддержки бизнеса
В Совфеде заявили, что примут дополнительные меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 05.03.2022
В Совфеде заявили, что примут дополнительные меры поддержки бизнеса
Российские власти примут дополнительные меры по поддержке экономики, в частности малого и среднего бизнеса, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:36
2022-03-05T14:51
экономика
россия
госдума рф
совет федерации рф
единая россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские власти примут дополнительные меры по поддержке экономики, в частности малого и среднего бизнеса, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев."В ближайшее время будет принято несколько инициатив по поддержке МСП в текущей ситуации. Они помогут поддержать бизнес на местах", — цитирует сенатора пресс-служба "Единой России".Обсуждаются следующие шаги:Особое внимание уделят созданию новых логистических цепочек по экспорту и импорту и дополнительным мерам по импортозамещению. Правительственная комиссия с участием сенаторов уже рассмотрела предложения, призванные упростить получение государственной поддержки.Все принимаемые меры, а также изменения в действующем законодательстве предстоит оперативно принять регионам, подчеркнул Журавлев."Поддержать бизнес на местах, в том числе активизировать областные меры поддержки — важная задача, которая стоит перед руководствами субъектов", — заключил вице-спикер.Накануне Госдума и Совет Федерации одобрили пакет мер, который обеспечит поддержку экономики, бизнеса и граждан в условиях беспрецедентных санкций.Эти решения призваны помочь россиянам в условиях нестабильности, возникшей из-за санкций, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключат от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Такой шаг призван стабилизировать курс рубля.
https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776553251.html
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776616989.html
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экономика, россия, госдума рф, совет федерации рф, единая россия, санкции в отношении россии
11:36 05.03.2022 (обновлено: 14:51 05.03.2022)
 
В Совфеде заявили, что примут дополнительные меры поддержки бизнеса

Вице-спикер Совфеда Журавлев заявил о планах дополнительной поддержки бизнеса

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские власти примут дополнительные меры по поддержке экономики, в частности малого и среднего бизнеса, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
"В ближайшее время будет принято несколько инициатив по поддержке МСП в текущей ситуации. Они помогут поддержать бизнес на местах", — цитирует сенатора пресс-служба "Единой России".
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Обсуждаются следующие шаги:
  • введение моратория на возбуждение дел о банкротстве;
  • снижение ответственности за нарушения валютного законодательства;
  • увеличение лимита по системе быстрых платежей Банка России;
  • смягчение административных процедур.
Особое внимание уделят созданию новых логистических цепочек по экспорту и импорту и дополнительным мерам по импортозамещению. Правительственная комиссия с участием сенаторов уже рассмотрела предложения, призванные упростить получение государственной поддержки.
Все принимаемые меры, а также изменения в действующем законодательстве предстоит оперативно принять регионам, подчеркнул Журавлев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Путин подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян
"Поддержать бизнес на местах, в том числе активизировать областные меры поддержки — важная задача, которая стоит перед руководствами субъектов", — заключил вице-спикер.
Накануне Госдума и Совет Федерации одобрили пакет мер, который обеспечит поддержку экономики, бизнеса и граждан в условиях беспрецедентных санкций.
Эти решения призваны помочь россиянам в условиях нестабильности, возникшей из-за санкций, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключат от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.
На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Такой шаг призван стабилизировать курс рубля.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Госдума приняла закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФСовет Федерации РФЕдиная РоссияСанкции в отношении России
 
 
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