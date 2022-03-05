https://ria.ru/20220305/biznes-1776683149.html

В Совфеде заявили, что примут дополнительные меры поддержки бизнеса

В Совфеде заявили, что примут дополнительные меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 05.03.2022

В Совфеде заявили, что примут дополнительные меры поддержки бизнеса

Российские власти примут дополнительные меры по поддержке экономики, в частности малого и среднего бизнеса, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:36

2022-03-05T11:36

2022-03-05T14:51

экономика

россия

госдума рф

совет федерации рф

единая россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские власти примут дополнительные меры по поддержке экономики, в частности малого и среднего бизнеса, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев."В ближайшее время будет принято несколько инициатив по поддержке МСП в текущей ситуации. Они помогут поддержать бизнес на местах", — цитирует сенатора пресс-служба "Единой России".Обсуждаются следующие шаги:Особое внимание уделят созданию новых логистических цепочек по экспорту и импорту и дополнительным мерам по импортозамещению. Правительственная комиссия с участием сенаторов уже рассмотрела предложения, призванные упростить получение государственной поддержки.Все принимаемые меры, а также изменения в действующем законодательстве предстоит оперативно принять регионам, подчеркнул Журавлев."Поддержать бизнес на местах, в том числе активизировать областные меры поддержки — важная задача, которая стоит перед руководствами субъектов", — заключил вице-спикер.Накануне Госдума и Совет Федерации одобрили пакет мер, который обеспечит поддержку экономики, бизнеса и граждан в условиях беспрецедентных санкций.Эти решения призваны помочь россиянам в условиях нестабильности, возникшей из-за санкций, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключат от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Такой шаг призван стабилизировать курс рубля.

https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776553251.html

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776616989.html

https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776476650.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, госдума рф, совет федерации рф, единая россия, санкции в отношении россии