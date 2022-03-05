11:36 05.03.2022 (обновлено: 14:51 05.03.2022)
В Совфеде заявили, что примут дополнительные меры поддержки бизнеса
Вице-спикер Совфеда Журавлев заявил о планах дополнительной поддержки бизнеса
Здание Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские власти примут дополнительные меры по поддержке экономики, в частности малого и среднего бизнеса, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
"В ближайшее время будет принято несколько инициатив по поддержке МСП в текущей ситуации. Они помогут поддержать бизнес на местах", — цитирует сенатора пресс-служба "Единой России".
Обсуждаются следующие шаги:
- —введение моратория на возбуждение дел о банкротстве;
- —снижение ответственности за нарушения валютного законодательства;
- —увеличение лимита по системе быстрых платежей Банка России;
- —смягчение административных процедур.
Особое внимание уделят созданию новых логистических цепочек по экспорту и импорту и дополнительным мерам по импортозамещению. Правительственная комиссия с участием сенаторов уже рассмотрела предложения, призванные упростить получение государственной поддержки.
Все принимаемые меры, а также изменения в действующем законодательстве предстоит оперативно принять регионам, подчеркнул Журавлев.
"Поддержать бизнес на местах, в том числе активизировать областные меры поддержки — важная задача, которая стоит перед руководствами субъектов", — заключил вице-спикер.
Накануне Госдума и Совет Федерации одобрили пакет мер, который обеспечит поддержку экономики, бизнеса и граждан в условиях беспрецедентных санкций.
Эти решения призваны помочь россиянам в условиях нестабильности, возникшей из-за санкций, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключат от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.