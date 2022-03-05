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Путин назвал последствия запрета транссибирских перелетов для Запада
Путин назвал последствия запрета транссибирских перелетов для Запада - РИА Новости, 05.03.2022
Путин назвал последствия запрета транссибирских перелетов для Запада
Запрет авиаперелетов над Сибирью приведет к подорожанию билетов западных авиакомпаний, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с женщинами летного... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:55
2022-03-05T17:04
россия
владимир путин
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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Запрет авиаперелетов над Сибирью приведет к подорожанию билетов западных авиакомпаний, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний."Ну вот эти сибирские маршруты, на которые вы намекаете, они же если через Сибирь не пойдут, а мы им закрываем, а они будут увеличивать время в пути, увеличивать количество керосина, который на это будет тратиться, значит, увеличивать стоимость билетов и так далее, и так далее. Исхожу из того, что по мере изменения ситуации в целом будет меняться и вот это направление", - сказал Путин, отвечая на вопрос о ситуации с взаимным перекрытием воздушного пространства России и других стран.
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россия, владимир путин
16:55 05.03.2022 (обновлено: 17:04 05.03.2022)
 
Путин назвал последствия запрета транссибирских перелетов для Запада

Президент Путин: запрет перелетов над Сибирью удорожает билеты для западных авиакомпаний

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе
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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Запрет авиаперелетов над Сибирью приведет к подорожанию билетов западных авиакомпаний, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
"Ну вот эти сибирские маршруты, на которые вы намекаете, они же если через Сибирь не пойдут, а мы им закрываем, а они будут увеличивать время в пути, увеличивать количество керосина, который на это будет тратиться, значит, увеличивать стоимость билетов и так далее, и так далее. Исхожу из того, что по мере изменения ситуации в целом будет меняться и вот это направление", - сказал Путин, отвечая на вопрос о ситуации с взаимным перекрытием воздушного пространства России и других стран.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Новосибирск - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 14:51
"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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