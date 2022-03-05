https://ria.ru/20220305/bilety-1776784901.html
Путин назвал последствия запрета транссибирских перелетов для Запада
Путин назвал последствия запрета транссибирских перелетов для Запада - РИА Новости, 05.03.2022
Путин назвал последствия запрета транссибирских перелетов для Запада
Запрет авиаперелетов над Сибирью приведет к подорожанию билетов западных авиакомпаний, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с женщинами летного... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:55
2022-03-05T16:55
2022-03-05T17:04
россия
владимир путин
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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Запрет авиаперелетов над Сибирью приведет к подорожанию билетов западных авиакомпаний, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний."Ну вот эти сибирские маршруты, на которые вы намекаете, они же если через Сибирь не пойдут, а мы им закрываем, а они будут увеличивать время в пути, увеличивать количество керосина, который на это будет тратиться, значит, увеличивать стоимость билетов и так далее, и так далее. Исхожу из того, что по мере изменения ситуации в целом будет меняться и вот это направление", - сказал Путин, отвечая на вопрос о ситуации с взаимным перекрытием воздушного пространства России и других стран.
https://ria.ru/20220305/aeroflot-1776743454.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин
16:55 05.03.2022 (обновлено: 17:04 05.03.2022)
Путин назвал последствия запрета транссибирских перелетов для Запада
Президент Путин: запрет перелетов над Сибирью удорожает билеты для западных авиакомпаний