https://ria.ru/20220305/bilety-1776784901.html

Путин назвал последствия запрета транссибирских перелетов для Запада

Путин назвал последствия запрета транссибирских перелетов для Запада - РИА Новости, 05.03.2022

Путин назвал последствия запрета транссибирских перелетов для Запада

Запрет авиаперелетов над Сибирью приведет к подорожанию билетов западных авиакомпаний, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с женщинами летного... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:55

2022-03-05T16:55

2022-03-05T17:04

россия

владимир путин

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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Запрет авиаперелетов над Сибирью приведет к подорожанию билетов западных авиакомпаний, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний."Ну вот эти сибирские маршруты, на которые вы намекаете, они же если через Сибирь не пойдут, а мы им закрываем, а они будут увеличивать время в пути, увеличивать количество керосина, который на это будет тратиться, значит, увеличивать стоимость билетов и так далее, и так далее. Исхожу из того, что по мере изменения ситуации в целом будет меняться и вот это направление", - сказал Путин, отвечая на вопрос о ситуации с взаимным перекрытием воздушного пространства России и других стран.

https://ria.ru/20220305/aeroflot-1776743454.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин