https://ria.ru/20220305/banki-1776626727.html

Fitch понизило рейтинги 32 российских банков

Fitch понизило рейтинги 32 российских банков - РИА Новости, 05.03.2022

Fitch понизило рейтинги 32 российских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 32 российских банков и поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T00:24

2022-03-05T00:24

2022-03-05T00:55

экономика

россия

альфа-банк

газпром

сбербанк россии

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 32 российских банков и поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства.В частности, рейтинговое действие коснулось Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф банка, "Газпром банка", "Райффайзенбанка" и "Банка Хоум Кредит".Понижение рейтингов российских банков связано с понижением суверенного рейтинга России до "В" с "ВВВ", поэтому в большей степени рейтинговые действия по отношению к ним зависят от действий по отношению к рейтингу страны.В то же время рейтинг 32 банков может быть понижен, если операционная среда спровоцирует ухудшение их финансового профиля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/svift-1776614861.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, альфа-банк, газпром, сбербанк россии