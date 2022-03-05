https://ria.ru/20220305/banki-1776626727.html
Fitch понизило рейтинги 32 российских банков
Fitch понизило рейтинги 32 российских банков - РИА Новости, 05.03.2022
Fitch понизило рейтинги 32 российских банков
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 32 российских банков и поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T00:24
2022-03-05T00:24
2022-03-05T00:55
экономика
россия
альфа-банк
газпром
сбербанк россии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 32 российских банков и поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства.В частности, рейтинговое действие коснулось Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф банка, "Газпром банка", "Райффайзенбанка" и "Банка Хоум Кредит".Понижение рейтингов российских банков связано с понижением суверенного рейтинга России до "В" с "ВВВ", поэтому в большей степени рейтинговые действия по отношению к ним зависят от действий по отношению к рейтингу страны.В то же время рейтинг 32 банков может быть понижен, если операционная среда спровоцирует ухудшение их финансового профиля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, альфа-банк, газпром, сбербанк россии
00:24 05.03.2022 (обновлено: 00:55 05.03.2022)
Fitch понизило рейтинги 32 российских банков
Fitch понизило рейтинги 32 российских банков, в том числе Сбербанка и Альфа-банка