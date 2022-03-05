https://ria.ru/20220305/bali-1776685286.html

Бали отменяет карантин для привитых туристов

Бали отменяет карантин для привитых туристов - РИА Новости, 05.03.2022

Бали отменяет карантин для привитых туристов

Власти Бали отменяют обязательный карантин для привитых путешественников, включая россиян, с 7 марта, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:18

2022-03-05T13:18

2022-03-05T13:18

туризм

новости - туризм

бали (остров)

россия

вакцина "спутник v"

пцр-тест

карантин

остров

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Власти Бали отменяют обязательный карантин для привитых путешественников, включая россиян, с 7 марта, сообщает АТОР.Согласно новым мерам, все вакцинированные туристы (из отечественных препаратов одобрен только "Спутник V"), прибывающие на остров по воздуху или воде, освобождаются от изоляции.Остальные требования остаются прежними. Иностранцам нужно предъявить сертификат об иммунизации, ПЦР, сделанный не ранее 48 часов до отправления, и сдать еще один платный тест по прибытии.Затем турист должен приехать в заранее забронированный отель из списка рекомендованных. После получения отрицательного результата (обычно приходит в первый же день) можно свободно перемещаться по острову. Выезжать за пределы или менять гостиницу разрешается только на пятый день.Если же тест положительный, путешественника отправят на карантин в отель, а при тяжелом течении заболевания — в больницу.Кроме того, с 7 марта граждане 23 стран смогут оформлять визу прямо по прибытии на Бали. Россия в список не вошла, но, как отмечают в Ассоциации, в скором времени может в нем оказаться. Пока что для поездки на остров нашим соотечественникам нужно подавать документы на бизнес-визу (а сейчас доступна только такая) через индонезийские принимающие компании.

https://ria.ru/20220305/maldivy-1776671728.html

бали (остров)

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, бали (остров), россия, вакцина "спутник v", пцр-тест, карантин, остров, отдых, туризм, туристы