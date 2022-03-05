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Туризм
https://ria.ru/20220305/bali-1776685286.html
Бали отменяет карантин для привитых туристов
Бали отменяет карантин для привитых туристов - РИА Новости, 05.03.2022
Бали отменяет карантин для привитых туристов
Власти Бали отменяют обязательный карантин для привитых путешественников, включая россиян, с 7 марта, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:18
2022-03-05T13:18
туризм
новости - туризм
бали (остров)
россия
вакцина "спутник v"
пцр-тест
карантин
остров
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Власти Бали отменяют обязательный карантин для привитых путешественников, включая россиян, с 7 марта, сообщает АТОР.Согласно новым мерам, все вакцинированные туристы (из отечественных препаратов одобрен только "Спутник V"), прибывающие на остров по воздуху или воде, освобождаются от изоляции.Остальные требования остаются прежними. Иностранцам нужно предъявить сертификат об иммунизации, ПЦР, сделанный не ранее 48 часов до отправления, и сдать еще один платный тест по прибытии.Затем турист должен приехать в заранее забронированный отель из списка рекомендованных. После получения отрицательного результата (обычно приходит в первый же день) можно свободно перемещаться по острову. Выезжать за пределы или менять гостиницу разрешается только на пятый день.Если же тест положительный, путешественника отправят на карантин в отель, а при тяжелом течении заболевания — в больницу.Кроме того, с 7 марта граждане 23 стран смогут оформлять визу прямо по прибытии на Бали. Россия в список не вошла, но, как отмечают в Ассоциации, в скором времени может в нем оказаться. Пока что для поездки на остров нашим соотечественникам нужно подавать документы на бизнес-визу (а сейчас доступна только такая) через индонезийские принимающие компании.
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бали (остров)
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новости - туризм, бали (остров), россия, вакцина "спутник v", пцр-тест, карантин, остров, отдых, туризм, туристы
13:18 05.03.2022
 
Бали отменяет карантин для привитых туристов

Привитым путешественникам не нужно будет проходить карантин по прилете на Бали с 7 марта

© РИА Новости / Мария СеливановаХрам Улун Дану на озере Бератан. Бали
Храм Улун Дану на озере Бератан. Бали - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Власти Бали отменяют обязательный карантин для привитых путешественников, включая россиян, с 7 марта, сообщает АТОР.
Согласно новым мерам, все вакцинированные туристы (из отечественных препаратов одобрен только "Спутник V"), прибывающие на остров по воздуху или воде, освобождаются от изоляции.
Остальные требования остаются прежними. Иностранцам нужно предъявить сертификат об иммунизации, ПЦР, сделанный не ранее 48 часов до отправления, и сдать еще один платный тест по прибытии.
Затем турист должен приехать в заранее забронированный отель из списка рекомендованных. После получения отрицательного результата (обычно приходит в первый же день) можно свободно перемещаться по острову. Выезжать за пределы или менять гостиницу разрешается только на пятый день.
Если же тест положительный, путешественника отправят на карантин в отель, а при тяжелом течении заболевания — в больницу.
Кроме того, с 7 марта граждане 23 стран смогут оформлять визу прямо по прибытии на Бали. Россия в список не вошла, но, как отмечают в Ассоциации, в скором времени может в нем оказаться. Пока что для поездки на остров нашим соотечественникам нужно подавать документы на бизнес-визу (а сейчас доступна только такая) через индонезийские принимающие компании.
Водная вилла на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 11:14Туризм
Мальдивы отменили ПЦР-тест для вакцинированных туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмБали (остров)РоссияВакцина "Спутник V"ПЦР-тестКарантинОстровОтдыхТуризмтуристы
 
 
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