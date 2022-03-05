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Россиянам рассказали, кто заменит авто из Европы
Россиянам рассказали, кто заменит авто из Европы - РИА Новости, 05.03.2022
Россиянам рассказали, кто заменит авто из Европы
Автопроизводители из Китая до текущих событий быстро приближались к зарубежным конкурентам: их автомобили вполне интересны, относительно недороги, а качество... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T02:17
2022-03-05T13:23
россия
авто
китай
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Автопроизводители из Китая до текущих событий быстро приближались к зарубежным конкурентам: их автомобили вполне интересны, относительно недороги, а качество растет. Теперь они могут занять нишу, которая появится после ухода из России брендов из других стран, пояснил агентству "Прайм" автоэксперт Игорь Моржаретто.Он выразил уверенность, что китайский автопром производит сегодня почти все типы автомобилей и сможет заменить европейскую продукцию на российском рынке, если концерны из РФ решат окончательно его покинуть. На руку им сыграют интересные цены, которые китайцы до сих пор удерживали.Он отметил, что китайские автомобили дешевле корейских конкурентов примерно на десять процентов, а "корейцы" на столько же дешевле "европейцев". С точки зрения дизайна авто из Китая как минимум не хуже, а их качество постоянно растет. Пока никто не может предполагать, какими будут цены, однако со временем этот вопрос решится, при этом китайские концерны уверяют, что прибавка не шокирует российского покупателя.
https://ria.ru/20220303/volkswagen-1776246650.html
россия
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россия, авто, китай, санкции в отношении россии
02:17 05.03.2022 (обновлено: 13:23 05.03.2022)
 
Россиянам рассказали, кто заменит авто из Европы

Эксперт Моржаретто: европейские автобренды после ухода из России способен заменить Китай

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупка автомобиля
Покупка автомобиля - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Автопроизводители из Китая до текущих событий быстро приближались к зарубежным конкурентам: их автомобили вполне интересны, относительно недороги, а качество растет. Теперь они могут занять нишу, которая появится после ухода из России брендов из других стран, пояснил агентству "Прайм" автоэксперт Игорь Моржаретто.
Он выразил уверенность, что китайский автопром производит сегодня почти все типы автомобилей и сможет заменить европейскую продукцию на российском рынке, если концерны из РФ решат окончательно его покинуть. На руку им сыграют интересные цены, которые китайцы до сих пор удерживали.
"Корейский автопром пока на ступеньку выше китайского, но высота этой "ступени" невелика, и само ее наличие объясняется тем, что у корейцев есть большая фора — они начали осваивать российский авторынок на несколько десятилетий раньше. У корейских компаний шире модельный ряд, и они пока пусть и не принципиально, но опережают китайских конкурентов. В США сейчас именно корейские марки считаются самыми надежными", — подчеркнул Моржаретто.
Он отметил, что китайские автомобили дешевле корейских конкурентов примерно на десять процентов, а "корейцы" на столько же дешевле "европейцев". С точки зрения дизайна авто из Китая как минимум не хуже, а их качество постоянно растет. Пока никто не может предполагать, какими будут цены, однако со временем этот вопрос решится, при этом китайские концерны уверяют, что прибавка не шокирует российского покупателя.
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