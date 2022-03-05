https://ria.ru/20220305/avtomobili-1776630184.html

Россиянам рассказали, кто заменит авто из Европы

Россиянам рассказали, кто заменит авто из Европы - РИА Новости, 05.03.2022

Россиянам рассказали, кто заменит авто из Европы

Автопроизводители из Китая до текущих событий быстро приближались к зарубежным конкурентам: их автомобили вполне интересны, относительно недороги, а качество... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T02:17

2022-03-05T02:17

2022-03-05T13:23

россия

авто

китай

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Автопроизводители из Китая до текущих событий быстро приближались к зарубежным конкурентам: их автомобили вполне интересны, относительно недороги, а качество растет. Теперь они могут занять нишу, которая появится после ухода из России брендов из других стран, пояснил агентству "Прайм" автоэксперт Игорь Моржаретто.Он выразил уверенность, что китайский автопром производит сегодня почти все типы автомобилей и сможет заменить европейскую продукцию на российском рынке, если концерны из РФ решат окончательно его покинуть. На руку им сыграют интересные цены, которые китайцы до сих пор удерживали.Он отметил, что китайские автомобили дешевле корейских конкурентов примерно на десять процентов, а "корейцы" на столько же дешевле "европейцев". С точки зрения дизайна авто из Китая как минимум не хуже, а их качество постоянно растет. Пока никто не может предполагать, какими будут цены, однако со временем этот вопрос решится, при этом китайские концерны уверяют, что прибавка не шокирует российского покупателя.

https://ria.ru/20220303/volkswagen-1776246650.html

россия

китай

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, авто, китай, санкции в отношении россии