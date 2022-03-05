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Туризм
https://ria.ru/20220305/aviakompanii-1776835217.html
Nordwind и PegasFly приостановят полеты за рубеж с 7 марта
Nordwind и PegasFly приостановят полеты за рубеж с 7 марта - РИА Новости, 06.03.2022
Nordwind и PegasFly приостановят полеты за рубеж с 7 марта
Российские авиакомпании Nordwind и PegasFly приостанавливают международные рейсы с 7 марта, говорится на сайте Nordwind. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-05T20:17
2022-03-06T11:01
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
nordwind airlines
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании Nordwind и PegasFly приостанавливают международные рейсы с 7 марта, говорится на сайте Nordwind.Росавиация в субботу рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов из-за санкций."Авиакомпания Nordwind совместно с партнером авиакомпанией PegasFly информирует о временной приостановке выполнения международных рейсов, начиная с 7 марта в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов", - говорится в сообщении.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), nordwind airlines, новости - туризм
20:17 05.03.2022 (обновлено: 11:01 06.03.2022)
 
Nordwind и PegasFly приостановят полеты за рубеж с 7 марта

Российские авиакомпании Nordwind и PegasFly приостановят полеты за рубеж с 7 марта

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самолет авиакомпании Nordwind
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании Nordwind и PegasFly приостанавливают международные рейсы с 7 марта, говорится на сайте Nordwind.
Росавиация в субботу рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов из-за санкций.
"Авиакомпания Nordwind совместно с партнером авиакомпанией PegasFly информирует о временной приостановке выполнения международных рейсов, начиная с 7 марта в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов", - говорится в сообщении.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Новосибирск - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 14:51
"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта
 
ТуризмРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Nordwind AirlinesНовости - Туризм
 
 
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