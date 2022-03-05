https://ria.ru/20220305/aviakompanii-1776835217.html
Nordwind и PegasFly приостановят полеты за рубеж с 7 марта
Nordwind и PegasFly приостановят полеты за рубеж с 7 марта - РИА Новости, 06.03.2022
Nordwind и PegasFly приостановят полеты за рубеж с 7 марта
Российские авиакомпании Nordwind и PegasFly приостанавливают международные рейсы с 7 марта, говорится на сайте Nordwind. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-05T20:17
2022-03-05T20:17
2022-03-06T11:01
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
nordwind airlines
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763282172_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5463ca57d66c0a4c4032457b80c3eb1.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании Nordwind и PegasFly приостанавливают международные рейсы с 7 марта, говорится на сайте Nordwind.Росавиация в субботу рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов из-за санкций."Авиакомпания Nordwind совместно с партнером авиакомпанией PegasFly информирует о временной приостановке выполнения международных рейсов, начиная с 7 марта в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220305/aeroflot-1776743454.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763282172_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_4830fcfc7bdf95dc0e61b616c8b52b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), nordwind airlines, новости - туризм
20:17 05.03.2022 (обновлено: 11:01 06.03.2022)
Nordwind и PegasFly приостановят полеты за рубеж с 7 марта
Российские авиакомпании Nordwind и PegasFly приостановят полеты за рубеж с 7 марта