https://ria.ru/20220305/aviakompanii-1776835217.html

Nordwind и PegasFly приостановят полеты за рубеж с 7 марта

Nordwind и PegasFly приостановят полеты за рубеж с 7 марта - РИА Новости, 06.03.2022

Nordwind и PegasFly приостановят полеты за рубеж с 7 марта

Российские авиакомпании Nordwind и PegasFly приостанавливают международные рейсы с 7 марта, говорится на сайте Nordwind. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-05T20:17

2022-03-05T20:17

2022-03-06T11:01

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

nordwind airlines

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании Nordwind и PegasFly приостанавливают международные рейсы с 7 марта, говорится на сайте Nordwind.Росавиация в субботу рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов из-за санкций."Авиакомпания Nordwind совместно с партнером авиакомпанией PegasFly информирует о временной приостановке выполнения международных рейсов, начиная с 7 марта в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220305/aeroflot-1776743454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), nordwind airlines, новости - туризм