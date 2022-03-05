Эксперт предрек рост аудитории Telegram после блокировки Facebook в России
Эксперт Кувиков заявил, что блокировка Facebook подтолкнет россиян к переходу в Telegram
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Аудитория Facebook в России составляла почти 3 миллиона человек, после решения Роскомнадзора о блокировке американской соцсети в России ее пользователи будут искать альтернативные источники общения и информации, одним из них может стать Telegram, заявили РИА Новости эксперты.
В пятницу вечером Роскомнадзор заявил, что принял решение о блокировке доступа к Facebook в России в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ.
По мнению Дениса Кувикова из SafeNet НТИ, "блокировка Facebook была неизбежна" из-за информационной политики компании по ситуации на Украине, а целью Роскомнадзора было прекращение распространения недостоверной информации.
"Число пользователей Facebook в России составляет чуть менее 3 миллионов, при этом русскоговорящая аудитория составляет около 9 миллионов человек", - подсчитал Кувиков.
"Желающие остаться в соцсети пользователи будут использовать имеющиеся технические средства, в том числе VPN-сервисы. Однако сейчас большая часть пользователей уходит в Telegram и WhatsApp, в отношении второго, однако, также могут быть введены некоторые ограничения", - считает эксперт. В целом, по его мнению, на российскую аудиторию блокировка Facebook отрицательно не повлияет, поскольку сократит объем негативного контента.
Вместе с тем, интернет-омбудсмен РФ, член "Партии роста" Дмитрий Мариничев полагает, что блокировка Facebook может привести к "информационной растерянности людей".
"Сами по себе технологические посредники являются всего лишь инструментом дистрибуции и доставки информации. Отключение приведет к ограничению точек контакта с людьми и возможности общаться с ними, минуя посредников", - сказал Мариничев.
"Это сделает информационную среду более шумящей и запутанной для обыкновенных людей, неспособных утолить нормальным образом из привычных источников информационный голод", - заключил интернет-омбудсмен.
4 марта, 22:52В России ограничили доступ к Twitter