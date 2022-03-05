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Эксперт предрек рост аудитории Telegram после блокировки Facebook в России
Эксперт предрек рост аудитории Telegram после блокировки Facebook в России - РИА Новости, 05.03.2022
Эксперт предрек рост аудитории Telegram после блокировки Facebook в России
Аудитория Facebook в России составляла почти 3 миллиона человек, после решения Роскомнадзора о блокировке американской соцсети в России ее пользователи будут... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T01:19
2022-03-05T01:19
общество
технологии
россия
facebook
whatsapp inc.
telegram (приложение)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Аудитория Facebook в России составляла почти 3 миллиона человек, после решения Роскомнадзора о блокировке американской соцсети в России ее пользователи будут искать альтернативные источники общения и информации, одним из них может стать Telegram, заявили РИА Новости эксперты.В пятницу вечером Роскомнадзор заявил, что принял решение о блокировке доступа к Facebook в России в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ.По мнению Дениса Кувикова из SafeNet НТИ, "блокировка Facebook была неизбежна" из-за информационной политики компании по ситуации на Украине, а целью Роскомнадзора было прекращение распространения недостоверной информации."Желающие остаться в соцсети пользователи будут использовать имеющиеся технические средства, в том числе VPN-сервисы. Однако сейчас большая часть пользователей уходит в Telegram и WhatsApp, в отношении второго, однако, также могут быть введены некоторые ограничения", - считает эксперт. В целом, по его мнению, на российскую аудиторию блокировка Facebook отрицательно не повлияет, поскольку сократит объем негативного контента.Вместе с тем, интернет-омбудсмен РФ, член "Партии роста" Дмитрий Мариничев полагает, что блокировка Facebook может привести к "информационной растерянности людей"."Сами по себе технологические посредники являются всего лишь инструментом дистрибуции и доставки информации. Отключение приведет к ограничению точек контакта с людьми и возможности общаться с ними, минуя посредников", - сказал Мариничев."Это сделает информационную среду более шумящей и запутанной для обыкновенных людей, неспособных утолить нормальным образом из привычных источников информационный голод", - заключил интернет-омбудсмен.
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общество, технологии, россия, facebook, whatsapp inc., telegram (приложение)
01:19 05.03.2022
 
Эксперт предрек рост аудитории Telegram после блокировки Facebook в России

Эксперт Кувиков заявил, что блокировка Facebook подтолкнет россиян к переходу в Telegram

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Аудитория Facebook в России составляла почти 3 миллиона человек, после решения Роскомнадзора о блокировке американской соцсети в России ее пользователи будут искать альтернативные источники общения и информации, одним из них может стать Telegram, заявили РИА Новости эксперты.
В пятницу вечером Роскомнадзор заявил, что принял решение о блокировке доступа к Facebook в России в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ.
По мнению Дениса Кувикова из SafeNet НТИ, "блокировка Facebook была неизбежна" из-за информационной политики компании по ситуации на Украине, а целью Роскомнадзора было прекращение распространения недостоверной информации.
"Число пользователей Facebook в России составляет чуть менее 3 миллионов, при этом русскоговорящая аудитория составляет около 9 миллионов человек", - подсчитал Кувиков.
"Желающие остаться в соцсети пользователи будут использовать имеющиеся технические средства, в том числе VPN-сервисы. Однако сейчас большая часть пользователей уходит в Telegram и WhatsApp, в отношении второго, однако, также могут быть введены некоторые ограничения", - считает эксперт. В целом, по его мнению, на российскую аудиторию блокировка Facebook отрицательно не повлияет, поскольку сократит объем негативного контента.
Вместе с тем, интернет-омбудсмен РФ, член "Партии роста" Дмитрий Мариничев полагает, что блокировка Facebook может привести к "информационной растерянности людей".
"Сами по себе технологические посредники являются всего лишь инструментом дистрибуции и доставки информации. Отключение приведет к ограничению точек контакта с людьми и возможности общаться с ними, минуя посредников", - сказал Мариничев.
"Это сделает информационную среду более шумящей и запутанной для обыкновенных людей, неспособных утолить нормальным образом из привычных источников информационный голод", - заключил интернет-омбудсмен.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 22:52
В России ограничили доступ к Twitter
 
ОбществоТехнологииРоссияFacebookWhatsApp Inc.Telegram (приложение)
 
 
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