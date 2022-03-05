https://ria.ru/20220305/auditoriya-1776630875.html

Эксперт предрек рост аудитории Telegram после блокировки Facebook в России

Эксперт предрек рост аудитории Telegram после блокировки Facebook в России - РИА Новости, 05.03.2022

Эксперт предрек рост аудитории Telegram после блокировки Facebook в России

Аудитория Facebook в России составляла почти 3 миллиона человек, после решения Роскомнадзора о блокировке американской соцсети в России ее пользователи будут... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T01:19

2022-03-05T01:19

2022-03-05T01:19

общество

технологии

россия

facebook

whatsapp inc.

telegram (приложение)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Аудитория Facebook в России составляла почти 3 миллиона человек, после решения Роскомнадзора о блокировке американской соцсети в России ее пользователи будут искать альтернативные источники общения и информации, одним из них может стать Telegram, заявили РИА Новости эксперты.В пятницу вечером Роскомнадзор заявил, что принял решение о блокировке доступа к Facebook в России в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ.По мнению Дениса Кувикова из SafeNet НТИ, "блокировка Facebook была неизбежна" из-за информационной политики компании по ситуации на Украине, а целью Роскомнадзора было прекращение распространения недостоверной информации."Желающие остаться в соцсети пользователи будут использовать имеющиеся технические средства, в том числе VPN-сервисы. Однако сейчас большая часть пользователей уходит в Telegram и WhatsApp, в отношении второго, однако, также могут быть введены некоторые ограничения", - считает эксперт. В целом, по его мнению, на российскую аудиторию блокировка Facebook отрицательно не повлияет, поскольку сократит объем негативного контента.Вместе с тем, интернет-омбудсмен РФ, член "Партии роста" Дмитрий Мариничев полагает, что блокировка Facebook может привести к "информационной растерянности людей"."Сами по себе технологические посредники являются всего лишь инструментом дистрибуции и доставки информации. Отключение приведет к ограничению точек контакта с людьми и возможности общаться с ними, минуя посредников", - сказал Мариничев."Это сделает информационную среду более шумящей и запутанной для обыкновенных людей, неспособных утолить нормальным образом из привычных источников информационный голод", - заключил интернет-омбудсмен.

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россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, технологии, россия, facebook, whatsapp inc., telegram (приложение)