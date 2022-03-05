https://ria.ru/20220305/ashan-1776693163.html

"Ашан" ввел ограничения на покупку некоторых товаров

"Ашан" ввел ограничения на покупку некоторых товаров - РИА Новости, 05.03.2022

"Ашан" ввел ограничения на покупку некоторых товаров

В сети "Ашан" в Москве ввели ограничения на покупку консервов, растительного масла, круп и сахара за одно посещение, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:17

2022-03-05T12:17

2022-03-05T12:20

продукты

экономика

ашан

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москва

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В сети "Ашан" в Москве ввели ограничения на покупку консервов, растительного масла, круп и сахара за одно посещение, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее РИА Новости в пресс-службе "Ашана" заявили, что рекомендовал некоторым магазинам сети ограничить продажу социально-значимых товаров при рознице в одни руки, инициатива обусловлена большим спросом на эту категорию среди бизнеса, при этом проблем с запасами таких товаров у компании нет, а предложение создано для того, чтобы обслужить всех клиентов.В торговом зале в "Ашане" появились предупреждающие надписи об ограничениях на покупку ряда товаров."Уважаемые покупатели! Каждый день мы пополняем полки, потому вы всегда найдёте все необходимые товары. Приобретайте, пожалуйста, не более 5 банок консервированных продуктов, 5 литров растительного масла, 5 кг товаров категории крупа, мука, макаронные изделия, 10 кг сахар-песок. За одно посещение", - говорится в развешенных объявлениях.Как передаёт корреспондент РИА Новости, покупатели днём брали по несколько пачек макаронных изделий и круп, но большого ажиотажа вокруг ограниченных категорий товара нет.Корреспондент РИА Новости попыталась купить 13 пачек булгура по 400 грамм, что в общей сложности составляет больше разрешённого веса - 5,2 кг. На кассе такое количество крупы вопросов не вызвало, и кассир пробила все упаковки. Но начались проблемы во время оплаты: терминал не пропустил оплату через Apple Pay и банковской картой. В службе поддержки банка сказали, что проблема в терминале.В Крыму объявление о введении лимита на разовую покупку некоторых товаров размещено у каждой кассы магазина. Покупателей просят за один раз не брать больше 10 килограммов сахара, макаронных изделий, 5 литров подсолнечного масла, 5 банок мясных консервов."Ограничения ввели буквально сегодня. Потому что невозможно, ничего не успеваем выставить (на полки). Это ограничение на одно посещение", - рассказала кассир торгового центра. Ограничения не коснулись продажи соли, а также всех других продуктов.Ассортимент продовольственной продукции в магазине не изменился. Ажиотажного спроса в отношении продукции, на которую введены ограничения нет, но в магазине подтвердили, что лимит введен из-за всплеска спроса на них.Как передает корреспондент РИА, утром в субботу в гипермаркете "Ашан" в торгово-развлекательном центре "Кристалл" в Восточном административном округе Тюмени кассир сначала разрешила приобрести 11 пачек сахара в одни руки, но потом, когда пробивала покупки, уточнила, что такой объем продать не сможет."Максимально 10, компьютер не дает", - объяснила она.На вопрос, действуют ли еще какие-то ограничения, кассир ответила, что не знает, но предположила, что "еще на масло, наверное".

https://ria.ru/20220305/tovary-1776625568.html

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https://ria.ru/20220303/tseny-1776160792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, экономика, ашан, россия, москва, республика крым, тюмень