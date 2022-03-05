Блинкен признал превосходство российской армии над украинской
Госсекретарь США Блинкен не считает поражение Украины неизбежным, но признает силу ВС РФ
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не считает поражение Украины неизбежным, однако признал, что вооруженные силы РФ намного превосходят потенциал украинской армии.
"Есть старая поговорка, что единственные неизбежные в жизни вещи - это смерть и налоги, так что я не думаю, что все неизбежно. Но, конечно, правда в том, что вес российской армии, если Россия вложит в нее все силы, намного превышает то, на что способна Украина. Но я не думаю, что вы можете в полной мере оценить, какова воля украинского народа и какое влияние это оказывает", - приводит госдеп слова Блинкена, сказанные в интервью телеканалу BBC. В пятницу Блинкен заявил, что НАТО оставляет открытой дверь для диалога с Россией, одновременно продолжая поддерживать Украину.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.