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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/armiya-1776721113.html
Блинкен признал превосходство российской армии над украинской
Блинкен признал превосходство российской армии над украинской - РИА Новости, 05.03.2022
Блинкен признал превосходство российской армии над украинской
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не считает поражение Украины неизбежным, однако признал, что вооруженные силы РФ намного превосходят потенциал... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:49
2022-03-05T13:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
государственный департамент сша
энтони блинкен
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не считает поражение Украины неизбежным, однако признал, что вооруженные силы РФ намного превосходят потенциал украинской армии."Есть старая поговорка, что единственные неизбежные в жизни вещи - это смерть и налоги, так что я не думаю, что все неизбежно. Но, конечно, правда в том, что вес российской армии, если Россия вложит в нее все силы, намного превышает то, на что способна Украина. Но я не думаю, что вы можете в полной мере оценить, какова воля украинского народа и какое влияние это оказывает", - приводит госдеп слова Блинкена, сказанные в интервью телеканалу BBC. В пятницу Блинкен заявил, что НАТО оставляет открытой дверь для диалога с Россией, одновременно продолжая поддерживать Украину.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220304/nato-1776576235.html
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в мире, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, россия, украина, ситуация в днр и лнр
13:49 05.03.2022
 
Блинкен признал превосходство российской армии над украинской

Госсекретарь США Блинкен не считает поражение Украины неизбежным, но признает силу ВС РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не считает поражение Украины неизбежным, однако признал, что вооруженные силы РФ намного превосходят потенциал украинской армии.
"Есть старая поговорка, что единственные неизбежные в жизни вещи - это смерть и налоги, так что я не думаю, что все неизбежно. Но, конечно, правда в том, что вес российской армии, если Россия вложит в нее все силы, намного превышает то, на что способна Украина. Но я не думаю, что вы можете в полной мере оценить, какова воля украинского народа и какое влияние это оказывает", - приводит госдеп слова Блинкена, сказанные в интервью телеканалу BBC. В пятницу Блинкен заявил, что НАТО оставляет открытой дверь для диалога с Россией, одновременно продолжая поддерживать Украину.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАГосударственный департамент СШАЭнтони БлинкенРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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