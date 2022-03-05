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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/aktsiya-1776829786.html
Акция "КавкаZ Zа наших" стартовала в регионах СКФО
Акция "КавкаZ Zа наших" стартовала в регионах СКФО - РИА Новости, 05.03.2022
Акция "КавкаZ Zа наших" стартовала в регионах СКФО
Акция "КавкаZ Zа наших" в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, широко стартовала в регионах Северо-Кавказского федерального... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:09
2022-03-05T20:09
донецкая народная республика
скфо
россия
северо-кавказский федеральный университет
обострение ситуации в днр и лнр
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ПЯТИГОРСК, 5 мар - РИА Новости. Акция "КавкаZ Zа наших" в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, широко стартовала в регионах Северо-Кавказского федерального округа, сообщает полпредство в СКФО."Для выражения своей гражданской позиции жители Северного Кавказа принимают участие в акции "#КавкаZ Zа наших", запущенной по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО. В ее рамках запланирован целый ряд мероприятий с участием учащейся молодежи, волонтеров, спортсменов, представителей казачества", - говорится в сообщении.Отмечается, что сегодня в Донецкую и Луганскую народные республики отправится около 90 тонн гуманитарного груза, собранного Терским войсковым казачьим обществом.Кроме этого, участники клуба лидеров "Будущее Кавказа" выступили с обращениями в поддержку решения президента РФ о проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Силами представителей движения в регионах округа организованы пункты сбора гуманитарной помощи #Мывместе, добавили в пресс-службе."Активно к общей работе подключился Северо-Кавказский федеральный университет. В вузе запустили "горячую линию" по оказанию психологической помощи студентам, в том числе иностранцам, а также нашим согражданам, прибывающим из ДНР и ЛНР. В СКФУ организуют подготовительные курсы и консультации для выпускников общеобразовательных учреждений, которые в этом году планировали поступление в высшие учебные заведения, но были вынуждены уехать из Донбасса", - отмечено в сообщении.Также волонтеры Северного Кавказа раздают наклейки #КавкаZ Zа наших и листовки с адресами пунктов сбора гуманитарной помощи, информация об акции уже появилась в общественном транспорте города Пятигорска, других населенных пунктов, добавлено в релизе."Сотрудники аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе также присоединились к сбору средств и гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса", - уточнили в пресс-службе.Рано утром в четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/aktsiya-1776796792.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, скфо, россия, северо-кавказский федеральный университет
20:09 05.03.2022
 
Акция "КавкаZ Zа наших" стартовала в регионах СКФО

Акция "КавкаZ Zа наших" стартовала в регионах Северо-Кавказского федерального округа

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНаклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных в Донбассе
Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных в Донбассе. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 5 мар - РИА Новости. Акция "КавкаZ Zа наших" в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, широко стартовала в регионах Северо-Кавказского федерального округа, сообщает полпредство в СКФО.
"Для выражения своей гражданской позиции жители Северного Кавказа принимают участие в акции "#КавкаZ Zа наших", запущенной по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО. В ее рамках запланирован целый ряд мероприятий с участием учащейся молодежи, волонтеров, спортсменов, представителей казачества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня в Донецкую и Луганскую народные республики отправится около 90 тонн гуманитарного груза, собранного Терским войсковым казачьим обществом.
Кроме этого, участники клуба лидеров "Будущее Кавказа" выступили с обращениями в поддержку решения президента РФ о проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Силами представителей движения в регионах округа организованы пункты сбора гуманитарной помощи #Мывместе, добавили в пресс-службе.
Тверская область присоединилось к всероссийской хоровой акции ZаМир - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 17:33Тверская область
Тверская область присоединилось к всероссийской хоровой акции "ZаМир"
"Активно к общей работе подключился Северо-Кавказский федеральный университет. В вузе запустили "горячую линию" по оказанию психологической помощи студентам, в том числе иностранцам, а также нашим согражданам, прибывающим из ДНР и ЛНР. В СКФУ организуют подготовительные курсы и консультации для выпускников общеобразовательных учреждений, которые в этом году планировали поступление в высшие учебные заведения, но были вынуждены уехать из Донбасса", - отмечено в сообщении.
Также волонтеры Северного Кавказа раздают наклейки #КавкаZ Zа наших и листовки с адресами пунктов сбора гуманитарной помощи, информация об акции уже появилась в общественном транспорте города Пятигорска, других населенных пунктов, добавлено в релизе.
"Сотрудники аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе также присоединились к сбору средств и гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса", - уточнили в пресс-службе.
Акция автомобилистов в Сургуте
1 марта, 16:49
Автомобилисты в Сургуте выстроились в знак Z в поддержку ВС России
Рано утром в четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
2 марта, 11:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Название Кузбасса будут писать через Z в поддержку спецоперации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаСКФОРоссияСеверо-Кавказский федеральный университет
 
 
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