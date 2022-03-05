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На поддержку аграриев выделили пять миллиардов рублей
На поддержку аграриев выделили пять миллиардов рублей - РИА Новости, 05.03.2022
На поддержку аграриев выделили пять миллиардов рублей
Правительство России выделило дополнительные 5 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:22
2022-03-05T11:22
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство России выделило дополнительные 5 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям, сообщает пресс-служба кабмина."На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 5 миллиардов рублей. Это поможет просубсидировать более 8 тысяч займов. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что средства будут выделяться из резервного фонда правительства, они пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. В 2021 году в рамках программы уже было выделено 90 миллиардов рублей. Необходимость дополнительного финансирования возникла из-за повышения ключевой ставки Банком России.В среду Мишустин на заседании правительства пояснял, что данные меры особенно необходимы в период посевной кампании, которая уже идет в ряде регионов.Банк России в понедельник экстренно повысил ключевую ставку - до 20% годовых.Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. Сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.
https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776553251.html
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф
11:22 05.03.2022
 
На поддержку аграриев выделили пять миллиардов рублей

Правительство выделило пять миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство России выделило дополнительные 5 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям, сообщает пресс-служба кабмина.
"На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 5 миллиардов рублей. Это поможет просубсидировать более 8 тысяч займов. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что средства будут выделяться из резервного фонда правительства, они пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. В 2021 году в рамках программы уже было выделено 90 миллиардов рублей. Необходимость дополнительного финансирования возникла из-за повышения ключевой ставки Банком России.
В среду Мишустин на заседании правительства пояснял, что данные меры особенно необходимы в период посевной кампании, которая уже идет в ряде регионов.
Банк России в понедельник экстренно повысил ключевую ставку - до 20% годовых.
Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. Сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияПравительство РФ
 
 
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