https://ria.ru/20220305/agrarii-1776679225.html

На поддержку аграриев выделили пять миллиардов рублей

На поддержку аграриев выделили пять миллиардов рублей - РИА Новости, 05.03.2022

На поддержку аграриев выделили пять миллиардов рублей

Правительство России выделило дополнительные 5 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:22

2022-03-05T11:22

2022-03-05T11:22

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство России выделило дополнительные 5 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям, сообщает пресс-служба кабмина."На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 5 миллиардов рублей. Это поможет просубсидировать более 8 тысяч займов. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что средства будут выделяться из резервного фонда правительства, они пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. В 2021 году в рамках программы уже было выделено 90 миллиардов рублей. Необходимость дополнительного финансирования возникла из-за повышения ключевой ставки Банком России.В среду Мишустин на заседании правительства пояснял, что данные меры особенно необходимы в период посевной кампании, которая уже идет в ряде регионов.Банк России в понедельник экстренно повысил ключевую ставку - до 20% годовых.Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. Сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.

https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776553251.html

https://ria.ru/20220303/kredity-1776351012.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф