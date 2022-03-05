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Adobe решила прекратить продажу товаров и услуг в России
Adobe решила прекратить продажу товаров и услуг в России - РИА Новости, 05.03.2022
Adobe решила прекратить продажу товаров и услуг в России
Компания Adobe прекращает продажу своих товаров и услуг в РФ и доступ "подконтрольных правительству СМИ" к ряду услуг на фоне ситуации на Украине. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:52
2022-03-05T19:26
владимир путин
донецкая народная республика
втб
сбербанк россии
евросоюз
сша
россия
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Компания Adobe прекращает продажу своих товаров и услуг в РФ и доступ "подконтрольных правительству СМИ" к ряду услуг на фоне ситуации на Украине."Adobe немедленно прекращает все новые продажи товаров и услуг Adobe в России", - говорится в заявлении компании.Отмечается, что компания соблюдает санкции, введенные США, ЕС и Британией, чтобы гарантировать, что ее товары и услуги не будут использоваться "запрещенными организациями"."Кроме того, мы прекращаем доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских СМИ, контролируемых государством", - отмечается в релизе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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РИА Новости
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владимир путин, донецкая народная республика, втб, сбербанк россии, евросоюз, сша, россия, общество
18:52 05.03.2022 (обновлено: 19:26 05.03.2022)
 
Adobe решила прекратить продажу товаров и услуг в России

Компания Adobe прекращает продажу товаров и услуг в России из-за ситуации на Украине

© AP Photo / Alan DiazAdope
Adope - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Alan Diaz
Adope
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Компания Adobe прекращает продажу своих товаров и услуг в РФ и доступ "подконтрольных правительству СМИ" к ряду услуг на фоне ситуации на Украине.
"Adobe немедленно прекращает все новые продажи товаров и услуг Adobe в России", - говорится в заявлении компании.
Отмечается, что компания соблюдает санкции, введенные США, ЕС и Британией, чтобы гарантировать, что ее товары и услуги не будут использоваться "запрещенными организациями".
"Кроме того, мы прекращаем доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских СМИ, контролируемых государством", - отмечается в релизе.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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